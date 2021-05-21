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ЭКСКЛЮЗИВ! ⟩ Зачем певица Манижа несколько раз летала на Сааремаа и что ей понравилось в Эстонии?
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21.05.2021, Rotterdam. Vene laujla Manizha Eurovisiooni pressikeskuses. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Уже в эту субботу, 22 мая, в 22:00 Роттердаме пройдет долгожданный финал песенного конкурса Евровидение, на котором Россию представит родившаяся в Таджикистане 29-летняя певица Манижа, артистка выступит под пятым номером.

Жители Эстонии также смогут поддержать своими голосами исполнительницу хита «Russian Woman» - про сильных русских женщин. А сегодня журналисту и ведущему Эдгару Гергелю удалось пообщаться с Манижей буквально за день до второго полуфинала и узнать, бывала ли она в нашей стране и где. 

Как выяснилось, Манижа была в Эстонии несколько раз в лагере «Камчатка» в городе Курессааре и даже точно помнит, как и на чем туда добиралась. Прилетали на самолете в Таллинна, потом ехали на автобусе, а дальше - на пароме. Это был творческий лагерь, где говорящим по-русски детям дают различные задания. Кроме того, певица вспомнила, какой у нее любимый продукт в нашей стране. Как вы думаете, что это? 

21.05.2021, Rotterdam. Vene laujla Manizha Eurovisiooni pressikeskuses. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Естественно, мы попросили Манижу поблагодарить всю ее команду за поддержку и рассказать о пути к успеху, который она начала еще в начале двухтысячных, и, по словам певица, этот путь только начинается. 

Смотрите видеоинтервью и обязательно болейте за Россию! 


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