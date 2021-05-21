Кристина Орбакайте поздравила сына с 30-летием трогательным видео

Сегодня российскому актеры и музыканту Никите Пресянкову исполняется 30 лет. Одной из первых со столь значимой датой артиста поздравила его звездная мать – певица Кристина Орбакайте.

Она опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео, в котором фотографии с Никитой разных периодов его жизни сменяют друг друга так, что пользователи видят, как менялась внешность музыканта с годами.

«Моему рыжему солнышку сегодня 30 лет! Будь счастлив и верь в себя, Никита Пресняков», – написала Орбакайте в посте.

Подписчики также не остались в стороне и пролили в комментариях целый поток теплых слов и поздравлений.

«С днем рождения прекрасного и очень талантливого сына»; «В детстве похож на сына Меган и Гарри»; «Такая чудесная трансформация, от мальчика до мужчины! Всего самого доброго многая лета», – написали пользователи.



