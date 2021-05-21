Кристина Орбакайте поздравила сына с 30-летием трогательным видео
Мать показала Никиту Преснякова во всей красе от малых лет до нынешнего юбилея, пишет Пятый канал.
Мать показала Никиту Преснякова во всей красе от малых лет до нынешнего юбилея, пишет Пятый канал.
Сегодня российскому актеры и музыканту Никите Пресянкову исполняется 30 лет. Одной из первых со столь значимой датой артиста поздравила его звездная мать – певица Кристина Орбакайте.
Она опубликовала на своей странице в Instagram трогательное видео, в котором фотографии с Никитой разных периодов его жизни сменяют друг друга так, что пользователи видят, как менялась внешность музыканта с годами.
«Моему рыжему солнышку сегодня 30 лет! Будь счастлив и верь в себя, Никита Пресняков», – написала Орбакайте в посте.
Подписчики также не остались в стороне и пролили в комментариях целый поток теплых слов и поздравлений.
«С днем рождения прекрасного и очень талантливого сына»; «В детстве похож на сына Меган и Гарри»; «Такая чудесная трансформация, от мальчика до мужчины! Всего самого доброго многая лета», – написали пользователи.