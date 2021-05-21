5 вещей из гардероба русских, которые веселят иностранцев

Одежда с логотипами брендов
У приезжих сложилось мнение, что русские слишком гонятся за брендами, забывая о комфорте вещи, ее заоблачной стоимости и практичности. Многие русские готовы откровенно переплачивать за одежду модного бренда, не обращая внимания на ее негативные качества. Так, вещь попросту может быть неудобна, слишком вычурна в дизайне или же и вовсе слишком устаревшей модели, но на это некоторые часто закрывают глаза.
Откровенные и яркие платья
Также у иностранцев бытует мнение, что русским недостает чувства меры. Так, первыми на глаза попадаются обтягивающие и очень короткие платья, украшенные самыми дерзкими принтами, стразами и пайетками. Дополнением к образу часто являются сложнейшие прически, а также яркий макияж. Все вместе создает впечатление, что наряд выглядит уж слишком многослойно и разнообразно.
Приезжим совершенно непонятно, зачем русские женщины поголовно хотят себе шубу. Конечно, можно было принять в счет морозы, если бы рынок не предоставлял столь же теплой, но менее дорогостоящей альтернативы. Да, шуба действительно будет смотреться гораздо богаче и красивее, в отличие от обыкновенного пуховика. Однако если учитывать удобство и комфорт, чем зачастую руководствуются иностранцы при выборе одежды, то на их лице можно будет заметить как минимум удивление. Кстати, еще иностранцы недоумевают, почему же русские так редко улыбаются.
Даже на пляже иностранцы руководствуются принципом практичности, чего они не могут сказать о россиянах. Так, приезжие часто подмечают, что русские предпочитают носить минимум одежды на отдыхе, невзирая на свой возраст и комплекцию. Европейцы, например, привыкли купаться в шортах-бермудах и закрытых купальниках, однако русских чаще всего можно встретить в ультракоротких плавках или же бикини.
Подобные халатики с цветочным принтом пришли к нам еще с советских времен, и, похоже, выходить из трендов они не собираются. Причем сегодня существует множество их вариаций, производство которых поставлено на конвейер. В других странах найти подобную вещицу практически невозможно, ведь люди там привыкли носить одежду, в которой можно было бы сразу выйти на улицу или в магазин.
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