5 вещей из гардероба русских, которые веселят иностранцев

Одежда с логотипами брендов

У приезжих сложилось мнение, что русские слишком гонятся за брендами, забывая о комфорте вещи, ее заоблачной стоимости и практичности. Многие русские готовы откровенно переплачивать за одежду модного бренда, не обращая внимания на ее негативные качества. Так, вещь попросту может быть неудобна, слишком вычурна в дизайне или же и вовсе слишком устаревшей модели, но на это некоторые часто закрывают глаза.

Откровенные и яркие платья

Также у иностранцев бытует мнение, что русским недостает чувства меры. Так, первыми на глаза попадаются обтягивающие и очень короткие платья, украшенные самыми дерзкими принтами, стразами и пайетками. Дополнением к образу часто являются сложнейшие прически, а также яркий макияж. Все вместе создает впечатление, что наряд выглядит уж слишком многослойно и разнообразно.

Шубы

Приезжим совершенно непонятно, зачем русские женщины поголовно хотят себе шубу. Конечно, можно было принять в счет морозы, если бы рынок не предоставлял столь же теплой, но менее дорогостоящей альтернативы. Да, шуба действительно будет смотреться гораздо богаче и красивее, в отличие от обыкновенного пуховика. Однако если учитывать удобство и комфорт, чем зачастую руководствуются иностранцы при выборе одежды, то на их лице можно будет заметить как минимум удивление. Кстати, еще иностранцы недоумевают, почему же русские так редко улыбаются.

Мини-бикини

Даже на пляже иностранцы руководствуются принципом практичности, чего они не могут сказать о россиянах. Так, приезжие часто подмечают, что русские предпочитают носить минимум одежды на отдыхе, невзирая на свой возраст и комплекцию. Европейцы, например, привыкли купаться в шортах-бермудах и закрытых купальниках, однако русских чаще всего можно встретить в ультракоротких плавках или же бикини.

Домашние халаты

Подобные халатики с цветочным принтом пришли к нам еще с советских времен, и, похоже, выходить из трендов они не собираются. Причем сегодня существует множество их вариаций, производство которых поставлено на конвейер. В других странах найти подобную вещицу практически невозможно, ведь люди там привыкли носить одежду, в которой можно было бы сразу выйти на улицу или в магазин.



