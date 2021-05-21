Мини, ботфорты и кружево: самые сексуальные образы второго полуфинала Евровидения-2021

Наталья Гордиенко, Молдова

Молдавская представительница пела и плясала на сцене в образе Ани Лорак под биты из песни MARUV. Кажется, Филипп Киркоров взял все лучшее от своих муз и увез в Роттердам. Пока неясно, сработает ли тактика, но номер получился волнующим.

Наталья Гордиенко ФОТО: /Dutch Press Photo/Cover Images

Hurricane, Сербия

Сербская "Виа-Гра" тоже устроила настоящий ураган. Не зря название группы — Hurricane — именно так и переводится. Стразы, кружево, сетки, вырезы, кожа, ботфорты… В общем, девчонки решили не мелочиться и продемонстрировали все лучшее сразу.

Hurricane ФОТО: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA

Stefania, Греция

Еще одной любительницей ботфортов оказалась гречанка Стефания. Она выступала в блестящем фиолетовом комбинезоне с треугольным вырезом и перчатками. И пускай ее номер и впрямь вдохновлен Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым, фигуре певицы можно позавидовать.

Stefania ФОТО: SANDER KONING / POOL/EPA

Анджела Перистери, Албания

Анджела придумала свою вариацию ослепительного образа Shady Lady — с воротником под горло, выразительной талией и еще более смелой длиной.

Анджела Перистери ФОТО: SANDER KONING / POOL/EPA

Саманта Тина, Латвия

У латвийской исполнительницы все начиналось скромно. А потом она ножкой — эть! И показала, какой там разрез у платья. Ну и вообще, наряды из атласной ткани всегда смотрятся более сексуально.

Саманта Тина ФОТО: Piroschka van de Wouw/REUTERS



