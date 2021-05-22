Катя Лель заявила, что коронавирус придумали инопланетяне
Певица раскрыла секретный заговор против населения планеты, пишет Kp.ru.
Певица раскрыла секретный заговор против населения планеты, пишет Kp.ru.
Певица Катя Лель, как мы знаем, известна не только землянам. С тех пор, как несколько лет назад артистка объявила о похищении инопланетянами, за ней прочно закрепилась слава главной по пришельцам. Сама звезда, похоже, не против: наоборот, превозмогая нападки хейтеров и обвинения в сумасшествии, Лель с завидным упорством продолжает говорить о внеземных цивилизациях. В конце концов, и правда: разве кто-то доказал, что их не существует?
На этот раз во время вручения премии MAMA's AWARDS 2021 Катя Лель поделилась с «Комсомолкой» своими соображениями о природе коронавируса.
«Это уже доказанный факт, все это настолько очевидно... Есть масса научных свидетельств о том, что этот вирус придуман искусственно, – заявила певица. – Да, есть болезнь. Но она не такая страшная, как нам описывают. Всю жизнь люди болели, всю жизнь умирали, и даже больше, чем теперь. То, что происходит сейчас, – это глобальная зачистка планеты Земля. То есть кому-то захотелось резко сократить численность населения по миру, и он реализовал свой жесткий план.
В том, что за этим стоят только лишь человеческие умы, Лель сомневается. Она уверена, что сильные мира сего вступили в кооперацию с внеземными существами.
«Я бы сказала так: это придумали человеческие силы с помощью нечеловеческих. Есть же цивилизации, которые над нами, которые сильнее нас. Совсем скоро мы все-все узнаем. Кстати, послушаете Дэвида Айка, вы все поймете», – отметила звезда.
Американский конспиролог Айк, действительно, популярная фигура среди сторонников теории заговора. «Коронавирус и 5G – что происходит?!», «Обращение Дэвида Айка: а был ли Covid-19?», «Запрещенные интервью Айка», «Знаменитые династии и рептилоиды», – каких только заголовков не встретишь в Сети (и в этом случае речь о приукрашивании или кликбейте не идет – все это реальные темы обращения к последователям).
В случае с Катей Лель знания конспиролога легли в подготовленную почву. Напомним, певица уверяет, что в 16 лет ее похитили инопланетяне, после контакта с которыми девушка лишилась зубов.
«Они хотели меня забрать, но я сказала, что мне нужно еще много песен спеть. Сделать для людей много полезного и доброго. И он (инопланетянин) сказал: «Хорошо, я дам тебе еще время, но вернусь за тобой», – вспоминала певица в одном из последних интервью.
Кроме того, ранее Катя Лель сообщила, что у нее есть два клона на других планетах.