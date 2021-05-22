Катя Лель заявила, что коронавирус придумали инопланетяне

Певица Катя Лель, как мы знаем, известна не только землянам. С тех пор, как несколько лет назад артистка объявила о похищении инопланетянами, за ней прочно закрепилась слава главной по пришельцам. Сама звезда, похоже, не против: наоборот, превозмогая нападки хейтеров и обвинения в сумасшествии, Лель с завидным упорством продолжает говорить о внеземных цивилизациях. В конце концов, и правда: разве кто-то доказал, что их не существует?

На этот раз во время вручения премии MAMA's AWARDS 2021 Катя Лель поделилась с «Комсомолкой» своими соображениями о природе коронавируса.

«Это уже доказанный факт, все это настолько очевидно... Есть масса научных свидетельств о том, что этот вирус придуман искусственно, – заявила певица. – Да, есть болезнь. Но она не такая страшная, как нам описывают. Всю жизнь люди болели, всю жизнь умирали, и даже больше, чем теперь. То, что происходит сейчас, – это глобальная зачистка планеты Земля. То есть кому-то захотелось резко сократить численность населения по миру, и он реализовал свой жесткий план.

В том, что за этим стоят только лишь человеческие умы, Лель сомневается. Она уверена, что сильные мира сего вступили в кооперацию с внеземными существами.

«Я бы сказала так: это придумали человеческие силы с помощью нечеловеческих. Есть же цивилизации, которые над нами, которые сильнее нас. Совсем скоро мы все-все узнаем. Кстати, послушаете Дэвида Айка, вы все поймете», – отметила звезда.

Американский конспиролог Айк, действительно, популярная фигура среди сторонников теории заговора. «Коронавирус и 5G – что происходит?!», «Обращение Дэвида Айка: а был ли Covid-19?», «Запрещенные интервью Айка», «Знаменитые династии и рептилоиды», – каких только заголовков не встретишь в Сети (и в этом случае речь о приукрашивании или кликбейте не идет – все это реальные темы обращения к последователям).

В случае с Катей Лель знания конспиролога легли в подготовленную почву. Напомним, певица уверяет, что в 16 лет ее похитили инопланетяне, после контакта с которыми девушка лишилась зубов.

«Они хотели меня забрать, но я сказала, что мне нужно еще много песен спеть. Сделать для людей много полезного и доброго. И он (инопланетянин) сказал: «Хорошо, я дам тебе еще время, но вернусь за тобой», – вспоминала певица в одном из последних интервью.

Кроме того, ранее Катя Лель сообщила, что у нее есть два клона на других планетах.



