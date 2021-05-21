Когда следует прекратить пить алкоголь на вечеринке: ответ врача

Ситуация проблемная, но популярная среди любителей выпить. Репортеры пообщались с семейным врачом Анной Красюк, и она рассказала о первых «звонках» организма, после которых противопоказано пить. Конечно, если хотите обойти похмелье!

«Звонок», который нельзя предсказать

Перед питьем людям следует учесть их общее состояние здоровья. Если присутствуют хронические заболевания, например, сахарный диабет, туберкулез, проблемы с неврологией, аллергическими реакциями, кожными недугами и гепатобилиарной системой, то лучше не употреблять алкоголь вообще. Потому что этиловый спирт в крови провоцирует обострение хронических «проблем» и ухудшает состояние здоровья.

В любой момент больной во время питья алкоголя может резко почувствовать дискомфорт. И, как вариант, это может завершиться коматозным состоянием, или же человек потеряет сознание. Такой исход непредсказуемый и лучше отказаться от алкоголя людям, у которых есть хронические болезни, чтобы вечеринка не закончилась фатально.

Нетипичное поведение

Алкоголь негативно влияет на кору головного мозга и затормаживает ее рабочие процессы. Напомним, что она отвечает за важное – функционирование памяти, внимания, восприятия, мышления, речи и сознания. Например, если заметили, что ваше привычное поведение меняется: вы становитесь агрессивным, эмоционально возвышенным и чувствительность к окружающей среде растет, то откажитесь от следующего бокала спиртного.

Тошнота и рвотный рефлекс

Резкая тошнота и рвотный рефлекс – также одни из признаков на застолье, после которых следует прекратить пить. Если человек – новичок в употреблении алкоголя, то организм расценит этиловый спирт, как яд. И захочет его как можно быстрее ликвидировать через рвоту и тошноту. Причина этому – резкое острое отравление этиловым спиртом, которое наступает быстрее при первых попытках питья алкоголя.

Если вы пьете хотя бы два-три раза в месяц, то обойдете агрессивную и быструю реакцию организма. Но если переберете с выпивкой, то никуда не денетесь от дискомфорта. Учтите, что такие «звонки» – аргумент прекратить пить на вечеринке.

Изменения реакций тела

Если вы почувствовали легкое онемение всего тела (или отдельных участков), мышечное расслабление и ускоренное сердцебиение, то это также служит «звонком». И на этом этапе питья нужно остановиться!

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