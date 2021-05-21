Сергей Пенкин рассказал правду о причинах разводов с женами и внебрачном ребенке
По словам артиста, он всегда мечтал построить счастливую семью, но оба его брака распались, пишет Пятый канал.
По словам артиста, он всегда мечтал построить счастливую семью, но оба его брака распались, пишет Пятый канал.
Виртуозный певец и композитор Сергей Пенкин откровенно рассказал о том, почему у него не сложились отношения с женой-англичанкой, а также прокомментировал слухи о наличии у него внебрачного ребенка.
По словам артиста, он всегда мечтал о семье, но обстоятельства не позволили обрести ее. У музыканта было две большие любви. С первой Пенкин познакомился еще во время учебы в Гнесинке, тогда он не был популярным исполнителем, а подрабатывал простым дворником. Девушку звали Стефания, она была журналисткой.
«У меня была жена-англичанка, которая хотела, чтобы я поехал жить к ней в Великобританию. Я не захотел. Мне с ней было очень комфортно. Можно было поговорить на любые темы. Не было никаких комплексов… Она снимала обо мне сюжет, что вот есть в Советском Союзе такой оригинальный, интересный дворник», – вспоминал певец.
Отношения оборвались, когда Стефания ультимативно потребовала Пенкина принять решение – или они едут вместе в Англию, или расстаются. Решив, что за границей он будет человеком «второго сорта», Сергей остался в России, где позже построил успешную музыкальную карьеру.
Со второй женой Еленой Пенкиной артист познакомился в кругу друзей. Они прожили вместе около десяти лет, но все же разошлись из-за бытовых разногласий. Как признался Пенкин, он настолько несамостоятелен, что даже не может приготовить себе еду или оплатить счета в ЖЭК, что, видимо, создавало сложности в отношениях с супругой.
Что касается приписываемых исполнителю внебрачных детей, в интервью телеведущему Борису Корчевникову он заявил – все неправда. Хотя прежде, по данным СМИ, певец рассказывал о мимолетной связи с коллегой из гостиницы «Космос», и она якобы потом родила ребенка. Теперь же Пенкин утверждает, что бездетен, но как родных любит своих племянников, о которых заботится после смерти брата, их отца.