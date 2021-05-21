Сергей Пенкин рассказал правду о причинах разводов с женами и внебрачном ребенке

Виртуозный певец и композитор Сергей Пенкин откровенно рассказал о том, почему у него не сложились отношения с женой-англичанкой, а также прокомментировал слухи о наличии у него внебрачного ребенка.

По словам артиста, он всегда мечтал о семье, но обстоятельства не позволили обрести ее. У музыканта было две большие любви. С первой Пенкин познакомился еще во время учебы в Гнесинке, тогда он не был популярным исполнителем, а подрабатывал простым дворником. Девушку звали Стефания, она была журналисткой.

«У меня была жена-англичанка, которая хотела, чтобы я поехал жить к ней в Великобританию. Я не захотел. Мне с ней было очень комфортно. Можно было поговорить на любые темы. Не было никаких комплексов… Она снимала обо мне сюжет, что вот есть в Советском Союзе такой оригинальный, интересный дворник», – вспоминал певец.

Отношения оборвались, когда Стефания ультимативно потребовала Пенкина принять решение – или они едут вместе в Англию, или расстаются. Решив, что за границей он будет человеком «второго сорта», Сергей остался в России, где позже построил успешную музыкальную карьеру.

Со второй женой Еленой Пенкиной артист познакомился в кругу друзей. Они прожили вместе около десяти лет, но все же разошлись из-за бытовых разногласий. Как признался Пенкин, он настолько несамостоятелен, что даже не может приготовить себе еду или оплатить счета в ЖЭК, что, видимо, создавало сложности в отношениях с супругой.

Что касается приписываемых исполнителю внебрачных детей, в интервью телеведущему Борису Корчевникову он заявил – все неправда. Хотя прежде, по данным СМИ, певец рассказывал о мимолетной связи с коллегой из гостиницы «Космос», и она якобы потом родила ребенка. Теперь же Пенкин утверждает, что бездетен, но как родных любит своих племянников, о которых заботится после смерти брата, их отца.



