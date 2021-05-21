«Мне это уже не в радость»: Киркоров устал от Евровидения и захотел домой

Как рассказал Киркоров в новом выпуске ютуб-шоу "Алёна, блин!" , на Евровидении действуют жёсткие ограничения, связанные с пандемией. Их приходится соблюдать, но находиться в такой обстановке у певца и продюсера уже нет сил. Он пожаловался, что "начинает увядать". При этом Киркоров отметил, что за малейшее нарушение правил, допущенное им либо членами его команды, приходят штрафы.

Кроме того, певец пожаловался на "нахальных поклонников", которые не желают думать о правилах и хотят сфотографироваться с кумиром без маски. Певец признался, что уже устал напоминать всем о правилах. Тем более что за их нарушение участник конкурса может быть исключён. Сам Киркоров заявил, что устал как никогда, очень хочет домой к детям и считает дни, когда всё это закончится.