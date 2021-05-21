Консультант по этикету оценила появление Зеленского в русской косоворотке

«Но такие люди, как Зеленский, мало обращают внимание на профессионалов, потому что сами непрофессионалы в своем деле <...> видимо, Зеленский решил, что раз он такой умный и прыгнул в президенты, то и с вышиванкой справится», — заявила Николаева.