«Они не остановятся, пока она не умрет»: принц Гарри рассказал о расизме в королевской семье

В новом шоу The Me You Can’t See Гарри поделился личным опытом и тем, как ему удалось со всем этим справиться.

Гарри, который потерял мать в 12-летнем возрасте, сказал следующее:

Я был готов пить, принимать наркотики, делать все то, что помогало мне притупить чувства. Хорошо, я не пил с понедельника по пятницу, но мог выпить недельную норму за один день в пятницу или субботу вечером. 2

Герцог надеялся, что ему поможет семья, но каждая его просьба, запрос, предупреждение "встречала полная тишина, полное пренебрежение".

Он добавил, что решение покинуть дворец далось ему и его супруге Меган Маркл непросто: "Мы провели четыре года, пытаясь все наладить. Мы делали все возможное, чтобы остаться там и продолжать выполнять свои обязанности. Но Меган страдала".

Гарри провел параллели между историей с Маркл и трагической судьбой его матери, принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе.

История повторялась. Мою мать затравили до смерти, когда она встречалась с человеком другой расы. И посмотрите, что происходит теперь. Очень страшно потерять еще одну женщину в своей жизни. Список продолжается. Они не остановятся, пока она не умрет, 2

– пожаловался Гарри.



