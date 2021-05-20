Седина в бороду: Домогаров решил жениться в четвертый раз

Актер Александр Домогаров может жениться в четвертый раз. Такую возможность он не исключил в эфире шоу «Миронов де-факто». Артист признался, что о ней узнают и близкие, и поклонники только после того, как она уже состоится.

«Я, будучи умным человеком, в достаточно почитаемом возрасте предпочту промолчать. Это произойдет в 2021 году. Не исключен такой вариант. А кто моя избранница — я не скажу», — пояснил он.

Домогаров пояснил, что привык к пристальному вниманию СМИ, а вот его избранница, с которой артист уже давно вместе, может не выдержать этого.

«Я беспокоюсь за людей», — подчеркнул актер.

На вопрос ведущего о том, последняя ли это для знаменитости свадьба в жизни, Домогаров ответил известной поговоркой — седина в бороду, бес в ребро.

Известно, что первой женой народного артиста РФ была Наталья Сагоян. Второй — костюмер Ирина Гуненкова. Третьей — актриса Наталья Громушкина. Также с 2005 по 2007 год у него был роман с Мариной Александровой.



