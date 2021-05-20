«Разваливаюсь как калоша»: Лера Кудрявцева откровенно рассказала о своих болезнях

Лере Кудрявцевой исполнилось 50 лет, но кто даст?! Популярная ведущая появилась в студии Первого канала в эффектном белом платье, изюминкой которого стали пышные рукава. В этом наряде именинница продемонстрировала стройные ноги. Сложно представить, что Лера Кудрявцева — счастливая бабушка.

В разговоре с Иваном Ургантом телеведущая призналась, что не воспринимает себя в этом статусе еще и потому, что дочка Маша всего на несколько месяцев младше ее внука. Напомним, что Леру Кудрявцеву сделал бабушкой ее сын Жан три года назад. Тем не менее, призналась телеведущая, ей очень нравится, когда внук называет ее бабулей.

Зашла речь и о проблемах со здоровьем у Леры Кудрявцевой. С начала года телеведущая борется с различными болезнями. Вначале, по ее словам, она подхватила коронавирусную инфекцию. У нее пропало обоняние, были и прочие неприятные последствия. Более того, даже сейчас, сообщила Кудрявцева, ее периодически накрывает.

Дальше — больше. Поборов коронавирус, Лера неудачно упала дома. В результате она сломала крестец в нескольких местах. Восстанавливаться пришлось в больнице. А не так давно Кудрявцева снова оказалась в клинике. Всему виной сильнейшее переутомление.

«Разваливаюсь как калоша старая», — заключила популярная ведущая.

То ли в шутку, то ли всерьез Кудрявцева предположила, что ее могли сглазить. Она попросила помощи у Ивана Урганта. Тот в свойственной ему манере ответил, что «бабок и гадалок» у него целый Первый канал.

«Все! Выдохнула!!! Мои года — мое богатство!!! Говорят, 50 — это некий рубеж, итоги. Я абсолютно спокойно принимаю свой возраст, без истерик и вздохов, я его люблю!» — призналась Лера Кудрявцева у себя в Instagram.



