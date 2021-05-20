Лолита Милявская назвала артисток, перед которыми боится петь

«Я всегда говорю, что не могу открыть рот перед Ларисой Долиной и Ирой Отиевой. Не могу. Это филигранное владение вокалом, пою, как умею. Лариса очень щепетильный профессионал. Мы много лет дружим, обе развелись, обе расселили коммуналку, она перфекционист в профессии», — пояснила певица.

Говоря о нашумевшем эфире Долиной и Вали Карнавал на шоу Максима Галкина «Музыкалити», Лолита отметила, что в случае с Валей Карнавал или Даней Милохиным предъявлять претензии к вокалу нельзя, потому что это другой жанр.

«Я не отрицаю ничего, ни ТикТок, мне хватает Instagram, я специально себя не пристраиваю. Лариса терпеть не может чистое пение. Дружа с ней столько времени я боюсь при ней петь», — заявила артистка в интервью шоу «Макарена».

После просмотра «Музыкалити» Лолите было жаль Валю Карнавал.



