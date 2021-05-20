Лолита Милявская назвала артисток, перед которыми боится петь
Российская певица Лолита Милявская заявила, что боится петь перед двумя коллегами по сцене, пишет Vm.ru.
Российская певица Лолита Милявская заявила, что боится петь перед двумя коллегами по сцене, пишет Vm.ru.
«Я всегда говорю, что не могу открыть рот перед Ларисой Долиной и Ирой Отиевой. Не могу. Это филигранное владение вокалом, пою, как умею. Лариса очень щепетильный профессионал. Мы много лет дружим, обе развелись, обе расселили коммуналку, она перфекционист в профессии», — пояснила певица.
Говоря о нашумевшем эфире Долиной и Вали Карнавал на шоу Максима Галкина «Музыкалити», Лолита отметила, что в случае с Валей Карнавал или Даней Милохиным предъявлять претензии к вокалу нельзя, потому что это другой жанр.
«Я не отрицаю ничего, ни ТикТок, мне хватает Instagram, я специально себя не пристраиваю. Лариса терпеть не может чистое пение. Дружа с ней столько времени я боюсь при ней петь», — заявила артистка в интервью шоу «Макарена».
После просмотра «Музыкалити» Лолите было жаль Валю Карнавал.