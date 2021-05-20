«Возраста у любви нет»: 53-летняя Воробей тайно вышла замуж и собралась рожать

Популярная юмористка Елена Воробей появилась на светской премии MAMA's AWARDS 2021 в прекрасном настроении и с кольцом на том самом пальце. Журналистам она заявила, что весна может быть 12 месяцев в году. Все сразу поняли — в жизни 53-летней артистки произошли большие перемены.

По слухам, в отношениях с неким бизнесменом из Бреста Воробей состоит уже год, но на публике вместе пара не появлялась, да и имени любимого звезда пока не называла. Однако артистка пояснила, что вместе с избранником они прошли уже множество испытаний, и она поняла, что этот мужчина ей подходит.

«Я вам по секрету скажу... Мы уже прошли все возможные испытания, понимаем, что встретились неслучайно. Недавно, например, мой избранник прошел серьезное испытание километражом. Я обожаю спорт, а он совсем неспортивный человек. В итоге выманила его из дома и заставила пройти 25 километров. И мы так плавно подошли к ЗАГСу...» — поделилась Елена.

После этого артистка продемонстрировала внушительных размеров перстень причудливой формы на безымянном пальце правой руки, заявив, что обручальное кольцо не обязательно должно быть маленьким и неприметным, тем более у человека сцены.

Присутствуют в жизни влюбленных и противоречия и конфликты. Например, Воробей призналась, что совсем не ест по утрам, и готовка в это время — большое испытание для нее, а вот избранник не прочь позавтракать. Однако есть у пары выход и на случай скандала.

«Мы договорились делать специальные маячки друг другу. Если я чувствую, что назревает скандал, я говорю: "Еще чуть-чуть, и у меня заболит голова!"» — разоткровенничалась Елена.

Но самое сенсационное признание Воробей сделала в ответ на вопрос журналистов о возможном пополнении в семействе. Несмотря на возраст и наличие взрослой дочери, Елена не против снова испытать счастье материнства.

«Мы работаем в этом направлении!» — ответила юмористка.

Стоит отметить, что недавно в прессе появлялись фото, на которых якобы запечатлен новый кавалер артистки. Им, по словам журналистов, оказался 50-летний чиновник из Белоруссии Сергей Евтухович.



