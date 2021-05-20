Алену Рапунцель увезли на скорой с внематочной беременностью

Рапунцель вызвала скорую помощь, так как ранее принятое обезболивающее не помогло ей — ноющая боль не отступила. Прибывшие медики отвезли Алену в больницу в Коломенском в 2:30 ночи. После обследования УЗИ женщине поставили диагноз — внематочная беременность. Пациентка прождала в очереди час, но ее никто так и не осмотрел.

«Рядом со мной была женщина, которая приехала в девять тридцать и все еще дожидалась врача. На часах уже 3:20. Слава Богу, боль немного утихла. В четверг поеду к гинекологу сдавать анализы», — рассказала Алена.

В приемном покое больницы звезда «ДОМа-2» сделала несколько видео и опубликовала их в Instagram. Так, после Алены в клинику привезли мужчину с пятью огнестрельными ранениями в живот и в ногу. О том, кто он и что с ним было дальше, Рапунцель так и не узнала, так как ее повезли на осмотр.

Напомним, что сейчас скандальная участница телешоу состоит в отношениях с Ильей Семиным — бывшим стриптизером. У них часто бывают скандалы, но возлюбленные, как правило, всегда мирятся. Многие считают, что у Алены и с этим бойфрендом не получится крепких отношений. Рапунцель успела повстречаться со многими участниками «ДОМа-2», а от Илья Яббарова даже родила сына Богдана.



