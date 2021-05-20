Неразбериха с концертом Киркорова в Таллинне: мероприятие перенесли, а купившие билеты не в курсе

«Мы с большим сожалением понимаем, что невозможно организовать концерт в назначенный срок», – ответило концертное агентство Artmusic на запрос портала. Представитель агентства называет причиной ограничения, не допускающие нахождения в зале достаточного количества зрителей.

Организатор подтверждает, что концерт обязательно состоится, так как гонорар за выступление оплачен полностью и с артистом уточняется новая дата.

На сайте Piletilevi видно, что билеты на концерт фактически распроданы, их было куплено в десятки раз больше, чем разрешено в сегодняшних условиях.

Проданные билеты на концерт Филиппа Киркорова по состоянию на 19.05.2021 ФОТО: Kuvatõmmis Piletilevi veebilehelt

Киркоров должен был впервые выступить в ледовом холле Тондираба 13 марта прошлого года, тогда концерт перенесли на октябрь. Осенью тоже не удалось провести концерт и 10 июня этого года объявили новой датой.



