«Считают, что я блатной»: сына Круга затравили однокурсники по театральному вузу

Младший сын Михаила Круга Александр рассказал о травле, которую ему устроили однокурсники по Щукинскому училищу из-за знаменитого отца. Молодой человек признается, что за год учебы не смог найти себе друзей, так как его «не воспринимают как человека из-за того, что его отец — Михаил Круг».

«Сейчас вот подумываю уйти в ГИТИС, так как с однокурсниками не ладится. Они считают, что я блатной, и прямо говорят об этом. Мне привычно, я сталкиваюсь с этим с самого детства», — поделился Круг-младший в интервью газете «Жизнь».

Учится Александр на коммерческой основе. Деньги за его образование — 500 тысяч рублей (5565 евро) в год — платит мама Ирина Круг. Впрочем, сын знаменитого шансонье уже и сам зарабатывает, причем так же, как и его отец — выступая на эстраде. Концерты ему организует мама, она же выплачивает и гонорары — 15-20 тысяч рублей (170-220 евро) за выступление.

«Два-три концерта, и я месяц могу прожить. В десятом классе мне стали давать тысячу (11 евро) в день. В 11-м классе полторы (17 евро) хватало», — говорит Александр.

Недавно начинающий исполнитель выступил на площадке, о которой многим куда более опытным и известным артистам приходится только мечтать, — в Кремле.

«Я думал, что свалюсь на сцене от страха. Думал, конец. Перед выходом у меня тряслись руки. В общем, у меня уже начинает темнеть в глазах, и тут меня объявляют. А потом я посмотрел на всех этих людей в зале и понял, что не хочу уходить, точнее, хочу снова вернуться на сцену», — поделился Александр.



