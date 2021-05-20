Убийцы, мошенники и садисты: рейтинг самых опасных преступников по гороскопу

У каждого есть темная сторона, и, по мнению астрологов, она заложена в человеке с рождения. Но то, как она проявится на жизненном пути, зависит не только от звезд, но и от самого представителя зодиакального круга. Тем не менее некоторые знаки более склонны к преступности — об этом говорит суровая статистика ФБР! И первое место в рейтинге самых опасных занимают, на удивление, милые и семейные Раки!

Рак

Наверняка многие удивятся тому, что лидерами по количеству преступлений, причем изощренных, стали Раки. Со стороны они производят впечатление добрых и спокойных людей, но злить их не стоит. Склонные к свирепой ревности и резким перепадам настроения, эти товарищи могут быть страшны во гневе. Именно эмоциональная нестабильность чаще всего толкает представителей этого знака на убийства. К слову, идейный вдохновитель испанской инквизиции король Кастилии и Арагона Фердинанд II был по гороскопу Раком.

Скорпион

Что касается Скорпионов, об их непростом характере новые знакомые обычно узнают в первые минуты общения. Они вспыльчивы, драчливы, склонны к насилию, многие свои проблемы в первую очередь пытаются решить кулаками. Под этим знаком родились многие известные маньяки, среди которых убийца-каннибал Николай Джумагалиев, жестоко растерзавший около 50 женщин.

Стрельцы

Стрельцы — народ жестокий и властный, они любят действовать с размахом и не бросают начатых дел. И если представитель этого знака выпустит своего демона на волю, мало не покажется. Многие знаменитые преступники-Стрельцы «работали по-крупному», устраивая массовые убийства или многомиллионные аферы. Особенно «прославил» астрологический символ Теодор Роберт Банди, который признался в убийстве более 30 молодых женщин и девочек.

Тельцы

Четвертое место досталось Тельцам. Хоть они и не «специализируются» на смертельных преступлениях, а предпочитают в большинстве своем мошенничество и крупные экономические аферы, но среди них попадаются такие пугающие примеры, как Адольф Гитлер. Что тут еще скажешь…

Овны

Овны становятся преступниками, потому что не способны контролировать себя во взвинченном состоянии. Они мгновенно «заводятся» и крушат в порыве ярости все на своем пути. Невероятно вспыльчивые Овны могут сотворить страшное со своим врагом без тени сомнений. Представителями знака были кровавые правители, не щадившие никого на пути к своей цели — среди них король Бельгии Леопольд II и королева Франции Екатерина Медичи.

Козероги

Козероги — очень педантичные люди, которые умеют контролировать эмоции и уважают правила. Среди них мало по-настоящему жутких убийц и преступников-рецидивистов, но если попадаются — то крайне живописные. Стоит Козерогу попробовать себя в незаконном деле или ощутить свою власть, причиняя боль другому, его невозможно остановить. Таким был индонезийский серийный убийца Ахмад Сураджи, погубивший без малого полсотни женщин.

Рыбы