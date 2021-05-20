«Мы ждем малыша»: Тарасов и Костенко станут родителями в третий раз

Первый общий ребенок появился у пары в конце 2018 года, девочку назвали Миланой. Не прошло и года, как влюбленные объявили, что снова ждут малыша. Ева родилась в начале 2020-го. Как выяснилось, к концу 2021 года в семье будет уже три ребенка.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов объявили о том, что вновь готовятся стать родителями. Пара опубликовала семейные снимки, на которых у модели заметен округлившийся живот.

Мы ждем малыша! Это такое счастье (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), 1

– написала телеведущая.

Она отметила, что им с мужем неважно, кто родится – мальчик или девочка. Дмитрий Тарасов в своем инстаграм-аккаунте добавил, что уже любит этого малыша и ждет встречи с ним.

Поклонники пришли в восторг от новости. Они поздравили пару с грядущим пополнением и пожелали, чтобы на этот раз в семье появился мальчик. "Какие вы смелые! С двумя детьми погодками не просто-а вы еще на третьего практически сразу решились! Терпения вам!", "Я за вас очень, очень, очень рада вы хорошие родители!", "Надеюсь, что в этот раз мальчик будет", – написали в комментариях.



