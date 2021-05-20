Голые вечеринки, измены и дружба с педофилом: неизвестная сторона жизни Билла Гейтса

Богатейший человек планеты похож на ботана-заучку, но за невзрачной внешностью скрывается истинный гений. Он написал первую компьютерную программу в 13 лет и, спустя годы, стал мультимиллиардером.
Недавно мир потрясла новость о разводе Билла Гейтса с женой Мелиндой. После этого наружу начали выходить неожиданные факты, которые изрядно подмочили репутацию владельца компании Microsoft. Его романы с подчиненными, бурные вечеринки и дружба с педофилом Джеффри Эпштейном потрясли общество. Узнайте больше о темной стороне жизни миллиардера из нашего материала.
65-летний Билл Гейтс потерял репутацию добропорядочного семьянина после развода с 56-летней супругой Мелиндой. Пара, которая вместе боролась за спасение планеты, неожиданно распалась после долгих лет брака и сейчас супруги начали борьбу друг с другом в судах. Говорят, что Мелинда не смогла смириться с тем, что о связи Билла с американским финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном узнала общественность, и поэтому подала на развод.
На фоне скандальных новостей о разводе начали появляться грязные подробности из жизни миллиардера, про которые раньше никто не писал. Особенно много таких горячих фактов журналисты нашли, узнавая про молодость Гейтса. Акулы пера пишут о том, что богач прожигал жизнь на бурных вечеринках в окружении стриптизерш и шумных компаний.
Билл Гейтс вместе с другом детства Полом Алленом стали основателями компании Microsoft в 1975 году. На тот момент ему исполнилось всего 20 лет. Это случилось после того, как будущего мультимиллиардера исключили из универа. Со временем фирма выросла в самую большую компьютерную компанию в мире, а состояние ее владельца сейчас оценивают в 93 миллиарда фунтов.
Один из биографов рассказывает, что компьютерный гений любил заглядывать в ночные стрип-клубы Сиэтла и нанимал танцовщиц, которые плавали голышом в бассейне, когда он организовывал горячие тусовки с друзьями у себя дома.
Билл Гейтс начал встречаться с будущей супругой Мелиндой в 1987 году. Журналисты утверждают, что молодой предприниматель не раз изменял невесте, когда ее не было в городе, крутя интрижки с девушками в Microsoft. Говорят, что Мелинда знала о его похождениях, поэтому их отношения несколько раз оказывались на грани разрыва. Тем не менее, они поженились на Гавайях в 1994 году.
На днях всплыла информация о том, что Гейтс изменял жене в 2000 году, встречаясь с одной из подчиненных. Совет управления Microsoft даже начал внутреннее расследование по этому поводу, потому что романтические связи сотрудников внутри компании считаются неприемлемыми. Но, поскольку прошло уже больше 20 лет, делу не дали ход. Еще одна подчиненная из фонда «Bill and Melinda Gates Foundation» утверждала, что миллиардер приставал к ней и предлагал пойти на свидание, пишет Bigpicture.ru.
Еще одной скандальной подробностью стало общение Билла Гейтса с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в педофилии и других сексуальных преступлениях. Они познакомились в январе 2011 года, когда Эпштейн уже был осужден за покупку сексуальных услуг несовершеннолетней. Гейтс однажды приезжал в дом богача-педофила в Нью-Йорке и провел там несколько часов. Также была обнаружена их переписка.
Гейтс признал, что встреча с попавшим в опалу бизнесменом была ошибкой. Тем не менее, его супруга Мелинда, которая активно борется за женские права, была разгневана, узнав об общении мужа с извращенцем Эпштейном. Скандальная история якобы послужила одной из причин их расставания. В мае 2020 жена миллиардера подала на развод после 27 лет совместной жизни, указав в судебных документах, что их семья безвозвратно разрушена.
У пары есть трое взрослых детей. Сейчас в одном из самых дорогих бракоразводных процессов всех времен активно ведутся судебные дискуссии. Точные причины расторжения брака пока что неизвестны. Билл и Мелинда подписали контракт, и владелец Microsoft уже отдал бывшей супруге миллиардные акции. Говорят, что они уже несколько лет жили в отдельных крыльях их роскошного семейного особняка в Вашингтоне. Еще один источник предполагает, что супруги давно планировали расстаться официально, но ждали, пока их младшей дочери Фиби исполнится 18 лет.
Судя по тому, с какой быстротой появляются все новые и новые скандальные подробности из жизни Билла Гейтса, ему еще предстоит ответить на много неудобных вопросов. Посмотрим, как будут развиваться события, и как подмоченная репутация повлияет на благосостояние одного из самых богатых людей в мире.