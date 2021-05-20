Голые вечеринки, измены и дружба с педофилом: неизвестная сторона жизни Билла Гейтса

Недавно мир потрясла новость о разводе Билла Гейтса с женой Мелиндой. После этого наружу начали выходить неожиданные факты, которые изрядно подмочили репутацию владельца компании Microsoft. Его романы с подчиненными, бурные вечеринки и дружба с педофилом Джеффри Эпштейном потрясли общество. Узнайте больше о темной стороне жизни миллиардера из нашего материала.

Билл Гейтс ушел с поста генерального директора Microsoft в 1999 году после того, как акции компании поднялись до нового рекордного уровня. ФОТО: Achim DuwentÃ Â¤ster/teamwork Via Www.imago-images.de/imago Images/teamwork

65-летний Билл Гейтс потерял репутацию добропорядочного семьянина после развода с 56-летней супругой Мелиндой. Пара, которая вместе боролась за спасение планеты, неожиданно распалась после долгих лет брака и сейчас супруги начали борьбу друг с другом в судах. Говорят, что Мелинда не смогла смириться с тем, что о связи Билла с американским финансистом и педофилом Джеффри Эпштейном узнала общественность, и поэтому подала на развод.

На фоне скандальных новостей о разводе начали появляться грязные подробности из жизни миллиардера, про которые раньше никто не писал. Особенно много таких горячих фактов журналисты нашли, узнавая про молодость Гейтса. Акулы пера пишут о том, что богач прожигал жизнь на бурных вечеринках в окружении стриптизерш и шумных компаний.

Билл Гейтс на фоне логотипа Windows. ФОТО: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Билл Гейтс вместе с другом детства Полом Алленом стали основателями компании Microsoft в 1975 году. На тот момент ему исполнилось всего 20 лет. Это случилось после того, как будущего мультимиллиардера исключили из универа. Со временем фирма выросла в самую большую компьютерную компанию в мире, а состояние ее владельца сейчас оценивают в 93 миллиарда фунтов.

Один из биографов рассказывает, что компьютерный гений любил заглядывать в ночные стрип-клубы Сиэтла и нанимал танцовщиц, которые плавали голышом в бассейне, когда он организовывал горячие тусовки с друзьями у себя дома.

Новобрачные Билл и Мелинда Гейтс разрезают свадебный торт на Гавайах. ФОТО: скриншот с сайта bigpicture.ru

Билл Гейтс начал встречаться с будущей супругой Мелиндой в 1987 году. Журналисты утверждают, что молодой предприниматель не раз изменял невесте, когда ее не было в городе, крутя интрижки с девушками в Microsoft. Говорят, что Мелинда знала о его похождениях, поэтому их отношения несколько раз оказывались на грани разрыва. Тем не менее, они поженились на Гавайях в 1994 году.

Билл и Мелинда Гейтс улыбаются друг другу на интервью в феврале 2019 года. ФОТО: Elaine Thompson/AP

На днях всплыла информация о том, что Гейтс изменял жене в 2000 году, встречаясь с одной из подчиненных. Совет управления Microsoft даже начал внутреннее расследование по этому поводу, потому что романтические связи сотрудников внутри компании считаются неприемлемыми. Но, поскольку прошло уже больше 20 лет, делу не дали ход. Еще одна подчиненная из фонда «Bill and Melinda Gates Foundation» утверждала, что миллиардер приставал к ней и предлагал пойти на свидание, пишет Bigpicture.ru.

Билл Гейтс на рандомной вечеринке. ФОТО: скриншот с сайта bigpicture.ru