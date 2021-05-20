Фанаты назвали новый клип Билана «порнухой», увидев, что он там вытворяет абсолютно голый

На кадрах ролика можно видеть, как обнаженные актеры изображают, как предаются утехам. «Случилось то, чего я никогда еще не делал в кадре», — заявил Билан, презентовав клип в «Инстаграме». И вышло так, что не только экранные герои Билана и Давыдовой подверглись критике. У зрителей работа Богомолова тоже вызвала вопросы. Они вслед за «советскими цензорами» поспешили назвать клип «порнухой», хотя и отметили, что им нравится песня, а Дима как всегда был на высоте. Но особенно пользователей возмутила актриса, «искусственную» внешность которой они сочли совсем неподходящей для исполнения роли советской женщины.