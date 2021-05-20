Фанаты назвали новый клип Билана «порнухой», увидев, что он там вытворяет абсолютно голый
Артист отважился сняться в откровенных сценах вместе с партнершей и признался, что для него это новый опыт, рассказывает Лайф.
Артист отважился сняться в откровенных сценах вместе с партнершей и признался, что для него это новый опыт, рассказывает Лайф.
Дима Билан приготовил своим поклонникам большой сюрприз. На Youtube-канале 39-летнего артиста состоялась премьера шестиминутного клипа на песню «Она моя», снятого супругом Ксении Собчак — режиссером Константином Богомоловым.
Дима Билан и Екатерина Давыдова предстали в ролике в виде двух актеров, снявшихся во времена СССР в фильме про жизнь разведчика. Им пришлось играть откровенные сцены, которые не прошли цензуру и возмутили советских экспертов. Согласно сюжету, между артистами тоже вспыхнула любовь, но они не смогли быть вместе. «Это мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства. 360 мгновений... в которых любовь и целая жизнь в воспоминаниях о ней», - цитата из описания клипа на «Ютубе».
На кадрах ролика можно видеть, как обнаженные актеры изображают, как предаются утехам. «Случилось то, чего я никогда еще не делал в кадре», — заявил Билан, презентовав клип в «Инстаграме». И вышло так, что не только экранные герои Билана и Давыдовой подверглись критике. У зрителей работа Богомолова тоже вызвала вопросы. Они вслед за «советскими цензорами» поспешили назвать клип «порнухой», хотя и отметили, что им нравится песня, а Дима как всегда был на высоте. Но особенно пользователей возмутила актриса, «искусственную» внешность которой они сочли совсем неподходящей для исполнения роли советской женщины.
При этом Билан предстал обнаженным не только на видео. Накануне премьеры в своём аккаунте певец разместил фото, где позирует совсем без одежды, держа бокалы в руках.