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Фанаты назвали новый клип Билана «порнухой», увидев, что он там вытворяет абсолютно голый

Дима Билан ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Артист отважился сняться в откровенных сценах вместе с партнершей и признался, что для него это новый опыт, рассказывает Лайф.

Дима Билан приготовил своим поклонникам большой сюрприз. На Youtube-канале 39-летнего артиста состоялась премьера шестиминутного клипа на песню «Она моя», снятого супругом Ксении Собчак — режиссером Константином Богомоловым.

Скриншот © YouTube / bilanofficial

Скриншот © YouTube / bilanofficial

Дима Билан и Екатерина Давыдова предстали в ролике в виде двух актеров, снявшихся во времена СССР в фильме про жизнь разведчика. Им пришлось играть откровенные сцены, которые не прошли цензуру и возмутили советских экспертов. Согласно сюжету, между артистами тоже вспыхнула любовь, но они не смогли быть вместе. «Это мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства. 360 мгновений... в которых любовь и целая жизнь в воспоминаниях о ней», - цитата из описания клипа на «Ютубе».

Скриншот © YouTube / bilanofficial

Скриншот © YouTube / bilanofficial

На кадрах ролика можно видеть, как обнаженные актеры изображают, как предаются утехам. «Случилось то, чего я никогда еще не делал в кадре», — заявил Билан, презентовав клип в «Инстаграме». И вышло так, что не только экранные герои Билана и Давыдовой подверглись критике. У зрителей работа Богомолова тоже вызвала вопросы. Они вслед за «советскими цензорами» поспешили назвать клип «порнухой», хотя и отметили, что им нравится песня, а Дима как всегда был на высоте. Но особенно пользователей возмутила актриса, «искусственную» внешность которой они сочли совсем неподходящей для исполнения роли советской женщины.

Скриншот © YouTube / bilanofficial

Скриншот © YouTube / bilanofficial

 
Фото © Instagram / bilanofficial

Фото © Instagram / bilanofficial

При этом Билан предстал обнаженным не только на видео. Накануне премьеры в своём аккаунте певец разместил фото, где позирует совсем без одежды, держа бокалы в руках.

 

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