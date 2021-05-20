Нарва глазами российского журналиста: «Спасает этот город близость к России»

В Эстонии вообще не так много городов, в которых бы кипела жизнь, в основном, это крупные центры, а маленькие провинциальные городки, хоть в них и вкладывают деньги ЕС, постепенно умирают, люди из них уезжают, жилье дешевеет. Но Нарва уже много лет держится в числе вполне себе живых мест, спасает этот город, конечно, близость к России.

Граница Эстонии и России ФОТО: Shutterstock

«Начинается» город с шикарной набережной. Про нее в Ленинградской области знают многие, в основном, потому что какое-то время назад активно обсуждалось, что на эстонскую и российскую набережную выделили примерно одинаково денег (ЕС дал денег в рамках программы приграничного сотрудничества), чтобы, мол, эстонцам не смотреть на кусты и мусор на той стороне речки. Но вот результат получился разный и в Нарве набережная хороша, со скверами, тренажерами, велодорожками, а в Ивангороде несколько метров тротуарной плитки.

Набережная в Нарве ФОТО: Shutterstock

Сам город, в основном, похож на российскую провинцию. Только, наверное, чище и аккуратнее.

Большая часть зданий здесь - знакомые всем хрущевки. Но все они в очень хорошем состоянии, ни пластиковых балконов, ни облупившихся стен.

Жилье в Нарве стоит, конечно, дешевле, чем где-нибудь в Таллине, но заметно дороже, чем в небольших городках в 20-30 минутах езды от границы.

По сути, этот город - это русский центр Эстонии. Большая часть местного населения - этнические русские и даже эстонцам, которые здесь живут, приходится знать русский, без него могут возникнуть проблемы.

Хоть в Нарве и живет около 50 тысяч человек, тут есть все крупные супермаркеты Эстонии. Связано это с тем, что до закрытия границ в Нарву ездили за продуктами из Ленинградской области. А местные даже шутили, что супермаркеты здесь - градообразующие предприятия.

Нарва ФОТО: Shutterstock

Люди в Нарве, в основном, говорят на русском языке. Услышать русскую речь, гуляя по торговому центру, нормально, эстонский язык большая редкость.

Но, конечно, в городе, как и во многих других эстонских городах, довольно много пожилых людей. Население Эстонии стареет, молодые люди часто уезжают в соседние скандинавские страны.

Старая Нарва. ФОТО: личный архив

В целом, жизнь в этом месте выглядит тихой и спокойной, как в хорошем провинциальном городке, где время немного остановилось.



