Нарва глазами российского журналиста: «Спасает этот город близость к России»

«Нарва - это эстонский город, который находится прямо через мост от российской границы. По сути, Нарва и Ивангород - это один населенный пункт, разделенный границей», - объясняет в своем блоге «Где нам жить?» на портале zen.yandex.ru российкисй журналист, урбанист и кульуролог. Он описывает устройство жилых домов, быт и все то, что окружает людей. Одна из его последних публикаций - про нашу Нарву.
В Эстонии вообще не так много городов, в которых бы кипела жизнь, в основном, это крупные центры, а маленькие провинциальные городки, хоть в них и вкладывают деньги ЕС, постепенно умирают, люди из них уезжают, жилье дешевеет. Но Нарва уже много лет держится в числе вполне себе живых мест, спасает этот город, конечно, близость к России.
«Начинается» город с шикарной набережной. Про нее в Ленинградской области знают многие, в основном, потому что какое-то время назад активно обсуждалось, что на эстонскую и российскую набережную выделили примерно одинаково денег (ЕС дал денег в рамках программы приграничного сотрудничества), чтобы, мол, эстонцам не смотреть на кусты и мусор на той стороне речки. Но вот результат получился разный и в Нарве набережная хороша, со скверами, тренажерами, велодорожками, а в Ивангороде несколько метров тротуарной плитки.
Сам город, в основном, похож на российскую провинцию. Только, наверное, чище и аккуратнее.
Большая часть зданий здесь - знакомые всем хрущевки. Но все они в очень хорошем состоянии, ни пластиковых балконов, ни облупившихся стен.
Жилье в Нарве стоит, конечно, дешевле, чем где-нибудь в Таллине, но заметно дороже, чем в небольших городках в 20-30 минутах езды от границы.
По сути, этот город - это русский центр Эстонии. Большая часть местного населения - этнические русские и даже эстонцам, которые здесь живут, приходится знать русский, без него могут возникнуть проблемы.
Хоть в Нарве и живет около 50 тысяч человек, тут есть все крупные супермаркеты Эстонии. Связано это с тем, что до закрытия границ в Нарву ездили за продуктами из Ленинградской области. А местные даже шутили, что супермаркеты здесь - градообразующие предприятия.
Люди в Нарве, в основном, говорят на русском языке. Услышать русскую речь, гуляя по торговому центру, нормально, эстонский язык большая редкость.
Но, конечно, в городе, как и во многих других эстонских городах, довольно много пожилых людей. Население Эстонии стареет, молодые люди часто уезжают в соседние скандинавские страны.
В целом, жизнь в этом месте выглядит тихой и спокойной, как в хорошем провинциальном городке, где время немного остановилось.