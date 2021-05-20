Владелец ТЦ Solaris Пеэтер Ребане о жизни в Эстонии: «Такое чувство, что я попал в цирк»

Пеэтер Ребане решил вернуться в Эстонию через семь лет, потому что ему нужна была более спокойная среда обитания. О своих впечатлениях он поделился в утренней программе радио Retro FM.

Помимо фильмов, Ребане, который также занимается предпринимательством, отметил, что между Англией и Эстонией существуют очень большие различия в том, как страны заботятся о предпринимателях.

"С этой точки зрения вообще невозможно сравнивать отношение правительства к предпринимателям. В Эстонии у нас есть кафе в торговом центре Solaris - Komeet, и когда нам сказали его закрыть, то согласились выплачивать лишь 60 процентов зарплаты сотрудников", - негодует Пэетер. Он добавил, что не понимает, где предпринимателю взять остальные 40 процентов и другие издержки.

"В Англии, например, у нас есть производственный завод, которому вообще не пришлось закрывать свои двери. Во время первого карантина нам выплачивали 100 процентов, между первым и вторым карантином - 70 процентов, а теперь всю зиму 80 процентов от фонда заработной платы", - рассказывает Ребане.

У нас в Эстонии интересный расклад, которвй означает, что вы закрываете магазин, но общество никак не компенсирует это. 9

- делится мнением Пэетер.

«В прошлом году я чувствовал себя так, как будто попал в цирк, и теперь стало снова на тот же цирк походить. В прошлом году людям следовало поскорее проснуться и убрать эту шайку из Тоомпеа», - сказал Ребане о местной политике.

Ребане когда-то сам принадлежал к Центристской партии и тоже участвовала в местных выборах. «Это была партия, которая не хотела ничего, кроме моего имени. Другие партии хотели получить деньги в то время. У центристов я заплатил только членский взнос», передает портал Uudised.tv3.ee.

«На местных выборах я полностью поддерживал Юри Раттаса, потому что в то время он баллотировался против Эдгара Сависаара. У меня было очень сильное желание помочь и поддержать Юри».