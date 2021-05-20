Венец страданий: как трагедия с дочерью изменила жизнь Кончаловского и Высоцкой

Это очень похоже на Божий промысел, но, будучи материалистом, сам он объясняет так: мол, позвонил митрополит Тихон (Шевкунов) и предложил поставить праздничный концерт в зале церковных соборов храма Христа Спасителя к годовщине патриарха. Кончаловский удивился, но очень легко и быстро сошёлся с Шевкуновым. Это неудивительно: батюшка окончил ВГИК до того, как стал послушником Псково-Печерского монастыря. «Постепенно мы стали общаться, обмениваться материалами на тему, что есть Бог, есть ли Бог в искусстве, есть ли он где-то ещё и как так получается, что квантовая физика приходит к тем же вещам, к которым другие мудрости человеческие пришли намного раньше. А однажды я позвонил и спросил: "Вы не хотели бы нас обвенчать?" И отец Тихон сказал, мол, давайте, приезжайте в Псков», - вспоминает Андрей Кончаловский.

Венчание прошло в том самом Псково-Печерском монастыре, настоятелем которого и по сей день является митрополит Тихон. Это единственный монастырь, который не закрывался после революции. Да, ещё Троице-Сергиева лавра, но её держали открытой напоказ всему миру — из политических соображений. Юлия и Андрей обвенчались на следующий день после праздника Крещения Господня. Было холодно, но на душе, судя по редким фотографиям, у них было благодатное тепло.