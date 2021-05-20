Венец страданий: как трагедия с дочерью изменила жизнь Кончаловского и Высоцкой

Их сын Петя продолжал менять школу за школой — парень искал интерес, но его главным университетом был отец, который, как рассказывает Высоцкая, сейчас очень много времени проводит с сыном, да так, что она — мама — чувствует себя лишней.
«Беда, которая случилась с их дочкой Машенькой, только сплотила их. Я молюсь за дочь, зятя, всю их семью, и мне очень неприятно, когда я слышу в их адрес какой-то негатив, читаю новости в Интернете», - печалится мама Юлии Высоцкой Светлана.
Материнская молитва не может быть не услышана. Спустя три года неопределённости в семье режиссёра что-то изменилось. Маша по-прежнему была в коме, но отношения Юлии и Андрея стали другими. Она постепенно стала возвращаться к работе, но уже без лишней суеты и этого жгучего чувства утекающего сквозь пальцы времени, а он пришёл к алтарю.
По сценарию
Это очень похоже на Божий промысел, но, будучи материалистом, сам он объясняет так: мол, позвонил митрополит Тихон (Шевкунов) и предложил поставить праздничный концерт в зале церковных соборов храма Христа Спасителя к годовщине патриарха. Кончаловский удивился, но очень легко и быстро сошёлся с Шевкуновым. Это неудивительно: батюшка окончил ВГИК до того, как стал послушником Псково-Печерского монастыря. «Постепенно мы стали общаться, обмениваться материалами на тему, что есть Бог, есть ли Бог в искусстве, есть ли он где-то ещё и как так получается, что квантовая физика приходит к тем же вещам, к которым другие мудрости человеческие пришли намного раньше. А однажды я позвонил и спросил: "Вы не хотели бы нас обвенчать?" И отец Тихон сказал, мол, давайте, приезжайте в Псков», - вспоминает Андрей Кончаловский.
Венчание прошло в том самом Псково-Печерском монастыре, настоятелем которого и по сей день является митрополит Тихон. Это единственный монастырь, который не закрывался после революции. Да, ещё Троице-Сергиева лавра, но её держали открытой напоказ всему миру — из политических соображений. Юлия и Андрей обвенчались на следующий день после праздника Крещения Господня. Было холодно, но на душе, судя по редким фотографиям, у них было благодатное тепло.
83-летний Кончаловский не признаёт открыто, что он уверовал. В интервью главному атеисту России и своему другу Владимиру Познеру он сказал так: «У Виктора Франкла главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель — чтобы она выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима».
«Один мой близкий друг недавно общался с космонавтом. И космонавт ему поведал, что там, наверху, "точно кто-то есть". С одной стороны, это настораживает. С другой — даёт надежду. Надо жить», - добавила Юлия Высоцкая.