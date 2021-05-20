«Возможно, третий раз будет победным»: Лазарев захотел вновь попытать удачу на Евровидении

Посмотрим, пока не знаю. Но, возможно, третий раз будет победным. Я дважды был очень близок к этому,

Ведущий мероприятия предположил, что Лазареву "следует вернуться на Евровидение", на что российский исполнитель ответил: "Спасибо, я вернусь". Также певец высоко оценил композицию нынешней конкурсантки от РФ — певицы Манижи. Лазарев заявил, что в песне Russian Woman ("Русская женщина") много посылов. По его мнению, номер россиянки очень уникален и является "прекрасной смесью фолка, поп, рэпа".