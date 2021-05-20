«Возможно, третий раз будет победным»: Лазарев захотел вновь попытать удачу на Евровидении

— отметил певец во время шоу Open Up на Online Eurovision Village.
Ведущий мероприятия предположил, что Лазареву "следует вернуться на Евровидение", на что российский исполнитель ответил: "Спасибо, я вернусь". Также певец высоко оценил композицию нынешней конкурсантки от РФ — певицы Манижи. Лазарев заявил, что в песне Russian Woman ("Русская женщина") много посылов. По его мнению, номер россиянки очень уникален и является "прекрасной смесью фолка, поп, рэпа".
При этом Лазарев выделил несколько конкурсантов конкурса Евровидение-2021. По его словам, ему понравилась певица Destiny из Мальты и Барбара Прави, представляющая Францию.