Вкусная смерть: чем опасно употребление соков

Дело в том, что большинство людей предполагают, что опасность есть только в соках из магазина. Но даже свежевыжатый напиток не то же самое, что и цельные фрукты. В соке содержится столько же сахара, как во многих сладких напитках. Когда сладкий напиток попадает в организм, то он не может определить сок это или газировка.

Соки менее полезны, чем фрукты

С точки зрения питания, фруктовый сок не сможет заменить яблоко или киви. Потому что конечный продукт содержит гораздо меньше витаминов, минералов и клетчатки, чем фрукт в своем первоначальном виде. Также вы потребляете быструю сахарную бомбу, а пока вы жуете фрукт, сахар попадает в организм постепенно.

Фруктоза может навредить

Фруктоза метаболизируется без участия инсулина, поэтому мозг не получает сигнал насыщения после заряда фруктозы. Это приводит к тому, что сока мы можем выпить больше, чем надо. А так как в соке содержится и фруктоза, и глюкоза, то чрезмерное употребление соков может грозить диабетом и увеличением веса. К тому же, организму относительно трудно переваривать большое количество фруктозы.

Сок атакует зубную эмаль