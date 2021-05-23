Шесть знаков Зодиака, которые буквально обречены на успех

И в любви ему везет, и деньги прямо к рукам липнут, и в карьерном плане все отлично, и друзья рядом настоящие. А посмотришь на другого – и видишь, что ничего у него не получается. За что ни возьмется, все заканчивается провалом. Астрологи разгадали эту загадку. Оказывается, везунчики рождаются под определенными знаками Зодиака. А под какими, рассказывает Popcornnews.ru.

Весы бьют все рекорды среди везунчиков. Именно им удается сорвать самый большой куш и построить самую головокружительную карьеру. Именно они способны на большие риски и понимают, что порой цель оправдывает средства. И именно они чаще всего возглавляют списки богатейших людей мира. Кроме всего прочего, Весы не удовлетворяются одними карьерными достижениями. Им мало успеха в бизнесе, миллионных счетов, роскошных яхт, автомобилей и апартаментов.

На самом деле наибольшую ценность для них представляют их семья и друзья. А также Весы не любят пустой показухи. Их девиз: «Быть, а не казаться». Поэтому будьте уверены: все, что вы увидите, – подлинное. 1

Скорпионов тоже можно причислить к любимчикам судьбы. У них есть все задатки для того, чтобы им сопутствовал успех во всех их начинаниях. Однако в их случае все далеко не так просто. В характере Скорпионов есть одна слабость, которая может разрушить все. Они очень зависимые люди. Причем зависимые не от пагубных привычек в данном случае, а от близких людей. Для того чтобы Скорпионам во всем сопутствовал успех, рядом с ними должен быть правильный человек. Тот, кто всегда будет на их стороне и поддержит во всем. Как говорится, будет при надобности подавать патроны. Если же рядом будет тот, кто не поддерживает Скорпиона и не принимает его полностью, то все силы будут уходить на «домашние войны». И Скорпион впустую растратит весь свой потенциал и везение.

Тельцы имеют от рождения очень прагматичную натуру. Они спокойны, уравновешенны, их решения не бывают спонтанными. Именно поэтому у Тельцов отлично получается работать, к примеру, с инвестициями. Также за их характер и трудолюбие их часто ценит начальство. И не просто ценит, но и всячески способствует их продвижению по карьерной лестнице. Если представитель этого знака развивает собственный бизнес, то его вложения всегда будут удачными. И среди партнеров он будет иметь отличную репутацию. Кроме того, для Тельцов не на последнем месте стоят семейные ценности. Можно сказать, что семья для них так же важна, как и карьера.

Овны будто бы просто созданы прожить успешную и счастливую жизнь. Они яркие и целеустремленные. Можно сказать, что они прирожденные лидеры. И люди действительно охотно идут за ними. Овны вдохновляют, «зажигают», воодушевляют. При всем этом они не диктаторы. По крайней мере, они достаточно умны, чтобы уметь приспосабливаться как к людям, так и к обстоятельствам. Овны очень энергичны, что позволяет им выжимать максимум из отведенного им времени. Причем не просто максимум, а максимум пользы. Кроме того, Овны любят преодолевать трудности. Им нравится, когда кто-то или что-то бросает им вызов. И они выбираются победителями из самых сложных ситуаций, проявляя при этом все свои самые лучшие навыки и качества.

Рыбы тоже любимчики судьбы и фортуны. Мягкие и мечтательные по своей натуре, они не выглядят карьеристами, борцами или лидерами. Скорее, наоборот, кажется, что вместо борьбы Рыбы просто предпочтут уйти в себя, закрыться. Но в чем же тогда их успех, спросите вы? Дело в том, что материальные ценности не являются определяющими в системе приоритетов у представителей этого знака. В пирамиде их потребностей на вершине всегда будет духовное.

Духовное развитие, возможно, творческие достижения. И вот в этом отношении у Рыб всегда все складывается отлично. Им чужды алчность и гонка за материальными благами, они не карьеристы и не лидеры. Поэтому развиваются они обычно совсем в другом направлении. 1