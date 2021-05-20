Секс, ресторан и переговоры: как мириться с разными знаками Зодиака

Астрологи советуют не действовать наугад, а обратиться к натальной карте человека, с которым вы что-то не поделили. Тогда перемирие пройдет гладко и никто не затаит обиды, пишет eg.ru.

Избежать конфликтов с Овном невозможно — это довольно склочный знак Зодиака. Но и придавать слишком большую значимость ссорам с представителями этого созвездия не стоит, просто постарайтесь побыстрее все обсудить и примириться, пока Овен не понял, что ему и без вас хорошо.

Приземленные Тельцы просто ненавидят перемены. Именно это чаще всего становится причиной ссор и непонимания с близкими людьми. А еще Тельцы склонны к самобичеванию и долго мусолят конфликт, выискивая все новые и новые смыслы. При этом обязательно чувствуют себя виноватыми, хотя это может быть и не так. Телец обязательно придет мириться первым, но лучше начать переговоры самому.

Близнецы очень общительны, но если мнение собеседника не совпадает с их собственным — ссоры не избежать. Простить они могут, только если оппонент первым придет на поклон и сознается во всех смертных грехах.

С Раком лучше не скандалить. Из-за одного неосторожно сказанного слова представители этого знака могут разорвать отношения даже с лучшим другом. Если ссора все же случилась, вспомните о том, что Раки очень ранимы, и проявите заботу — чашечка кофе и цветы помогут все уладить.

Львы — огненный знак Зодиака, а это значит, что в пылу ссоры они склонны бросаться громкими обидными словами, но быстро «отходят». Эти люди довольно быстро оказываются готовы извиниться и уладить конфликт. Астрологи советуют лишь не играть со Львами в молчанку, чтобы они не расценили это как предательство.

Девы совершенно не злопамятны и все ссоры переживают легко. Просто позвоните им спустя полчаса, извинитесь, если в чем-то провинились, и скажите, что любите.

Весы очень миролюбивы, с ними сложно поссориться. Однако, если скандал все же случился, приготовьтесь к длительным переговорам и конфронтации. Люди, рожденные под этим созвездием, могут затаить обиду на несколько месяцев. Восстановить былые отношения будет сложно.

Со Скорпионом лучше вообще не враждовать. Он мстителен, хитер и очень обидчив. Представитель этого знака Зодиака примет ваши извинения и обсудит проблему, но это не значит, что он откажется от мести. Скорпион будет еще долго портить вам жизнь и припоминать случившееся.

Стрелец не готов признавать свою неправоту и ошибки, а кроме того, твердо убежден, что не он виновен в ссоре. Можно очень долго приводить ему аргументы, дарить подарки и даже склонять к страстному сексу — не поможет. Если хотите восстановить отношения, просто согласитесь с позицией Стрельца.

Козероги скрытны и закомплексованы, они везде ищут тайный смысл и часто находят его. Слушать какие-то объяснения представители этого знака не намерены, к тому же не склонны проявлять эмоции, что раздражает окружающих. Хотите перемирия — проявите искреннюю заботу.

Водолеи могут закатывать громкие скандалы, кричать и ругаться, но никогда не обидят собеседника и будут переживать конфликт очень глубоко. Постарайтесь побыстрее пригласить любимого Водолея в кино или ресторан и попробуйте примириться, иначе близкий человек, рожденный под этим знаком, уйдет в депрессию.