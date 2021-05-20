Бубен вместо нимба: украинскую группу уличили в плагиате на «Евровидении»
По словам сценариста Анастасии Михайловой, представляющие Незалежную, участники международного песенного конкурса украли ее идею номера.
По словам сценариста Анастасии Михайловой, представляющие Незалежную, участники международного песенного конкурса украли ее идею номера.
Украинская группа Go_A, представившая композицию «Шум» на конкурсе «Евровидение», стала участницей скандала. Сценаристка Анастасия Михайлова завила, что представители коллектива украли ее идею при постановке номера.
Михайлова сообщила, что в феврале 2021 года телеканал «Суспильне» организовал конкурс на разработку идеи клипа. Девушка сначала отправила свою презентацию, а потом защитила идею перед комиссией. Но конкурс выиграл кто-то другой.
«Ну что же. Бывает. Не вышло. Но идея была классная. Я прям любила ее. А потом, спустя три месяца после подачи на конкурс я вижу олицетворение своей идеи на сцене. Читаю, кто же автор? А там нет моего имени», — рассказала Михайлова.
Анастасия обратилась к телеканалам «Суспильне» и СТБ. Девушка решила добиться того, чтобы ее указали автором идеи постановки, сообщает «Страна.ua».
Сценаристка заметила, что в конечном варианте клипа практически все идеи, от костюмов до подсветки, совпадают с ее задумкой. Телеканалы же опровергли ее заявление и отметили, что вся идеи клипа для Go_A принадлежат сценаристу Константину Томильченко. Он, к слову, тоже отметил, что не видит никаких сходств.
«Что это не лес, а ветки. Что не нимб, а бубен над головой у солистки Катерины. Что не звезды, а энергия. Ну что же… Люди, действительно, могут по-разному называть одни и те же вещи. Но суть остается та же», — возразила Михайлова.