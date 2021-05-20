Бубен вместо нимба: украинскую группу уличили в плагиате на «Евровидении»

Украинская группа Go_A, представившая композицию «Шум» на конкурсе «Евровидение», стала участницей скандала. Сценаристка Анастасия Михайлова завила, что представители коллектива украли ее идею при постановке номера.

Михайлова сообщила, что в феврале 2021 года телеканал «Суспильне» организовал конкурс на разработку идеи клипа. Девушка сначала отправила свою презентацию, а потом защитила идею перед комиссией. Но конкурс выиграл кто-то другой.

«Ну что же. Бывает. Не вышло. Но идея была классная. Я прям любила ее. А потом, спустя три месяца после подачи на конкурс я вижу олицетворение своей идеи на сцене. Читаю, кто же автор? А там нет моего имени», — рассказала Михайлова.

Анастасия обратилась к телеканалам «Суспильне» и СТБ. Девушка решила добиться того, чтобы ее указали автором идеи постановки, сообщает «Страна.ua».

Сценаристка заметила, что в конечном варианте клипа практически все идеи, от костюмов до подсветки, совпадают с ее задумкой. Телеканалы же опровергли ее заявление и отметили, что вся идеи клипа для Go_A принадлежат сценаристу Константину Томильченко. Он, к слову, тоже отметил, что не видит никаких сходств.