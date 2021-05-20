Чт, 20.05.2021
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Бубен вместо нимба: украинскую группу уличили в плагиате на «Евровидении»

Группа Go_A из Украины ФОТО: /Dutch Press Photo/Cover Images

По словам сценариста Анастасии Михайловой, представляющие Незалежную, участники международного песенного конкурса украли ее идею номера.

Украинская группа Go_A, представившая композицию «Шум» на конкурсе «Евровидение», стала участницей скандала. Сценаристка Анастасия Михайлова завила, что представители коллектива украли ее идею при постановке номера.

Михайлова сообщила, что в феврале 2021 года телеканал «Суспильне» организовал конкурс на разработку идеи клипа. Девушка сначала отправила свою презентацию, а потом защитила идею перед комиссией. Но конкурс выиграл кто-то другой.

«Ну что же. Бывает. Не вышло. Но идея была классная. Я прям любила ее. А потом, спустя три месяца после подачи на конкурс я вижу олицетворение своей идеи на сцене. Читаю, кто же автор? А там нет моего имени», — рассказала Михайлова.

Анастасия обратилась к телеканалам «Суспильне» и СТБ. Девушка решила добиться того, чтобы ее указали автором идеи постановки, сообщает «Страна.ua».

Сценаристка заметила, что в конечном варианте клипа практически все идеи, от костюмов до подсветки, совпадают с ее задумкой. Телеканалы же опровергли ее заявление и отметили, что вся идеи клипа для Go_A принадлежат сценаристу Константину Томильченко. Он, к слову, тоже отметил, что не видит никаких сходств.

«Что это не лес, а ветки. Что не нимб, а бубен над головой у солистки Катерины. Что не звезды, а энергия. Ну что же… Люди, действительно, могут по-разному называть одни и те же вещи. Но суть остается та же», — возразила Михайлова.

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