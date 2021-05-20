Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграют главные роли в новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Первые подробности предстоящих съемок раскрыл режиссер Михаил Локшин во время питчинга в Фонде кино. О том, что роль Маргариты исполнит Юлия Снигирь, уже было известно, а вот личность актера, который перевоплотится в Мастера, оставалась загадкой. И вот выяснилось, что в этой роли блеснет Евгений Цыганов.

Влюбленные редко играют вместе в кино, поэтому новость стала приятным сюрпризом для фанатов. Пока неизвестно, кто же изобразит главного злодея — Воланда. Локшин лишь сообщил, что на эту роль претендует иностранный артист.

Съемки картины должны стартовать уже летом, а вот на экраны фильм «Воланд» выйдет не раньше конца 2022 года. Сценаристом картины выступит Роман Кантор, который ранее сотрудничал с Локшиным при создании ленты «Серебряные коньки».

«Писатель встречает музу, берется за роман и вписывает в текст персонажей, которые его окружают», — так будущий фильм охарактеризовали его создатели.