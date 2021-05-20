Сергей Соловьев: «Таня Друбич говорила, что может в любой момент меня посадить»

Знакомство Сергея Соловьева и Татьяны Друбич произошло на съемках картины «Сто дней после детства». Тогда актрисе было всего 13 лет, а режиссеру около 30-ти. Разумеется, чувства между ними вспыхнули не сразу. По словам постановщика, к тому моменту, когда у них начались отношения, Друбич была уже сформировавшимся человеком.

«Меня ничего не смущало. Когда смущает, хочется забыть, а я так все это реально помню... Мы с Таней до сих пор ближайшие люди на белом свете. Мы прожили больше 60 лет вместе, и у нас замечательная дочь Аня, замечательные внуки. И я к Тане отношусь сегодня так же, как тогда, когда ей было 14 лет», — подчеркнул режиссер.

Сергей Соловьев ФОТО: скриншот с youtube.com

При этом сама Друбич иногда шутила по поводу возможных правовых последствий для Соловьева. «Когда мы поженились, Таня говорила: «Ты странно себя ведешь…Я же тебя могу в любой момент посадить. Я такое могу рассказать на суде, в любой момент сядешь как миленький на 15 лет, понимаешь?». Не понимаю», — заявил постановщик в интервью для программы «Легенда» на YouTube-канала RTVI.

Друбич и Соловьев развелись еще в 1989 году, но актриса продолжала оставаться не только близким другом постановщика, но и его музой. Режиссер много раз признавался, что за экранизацию романа «Анна Каренина» он взялся лишь из-за того, что видел в главной роли Друбич.