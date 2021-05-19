Умерла советская актриса Галина Новожилова

В Российском академическом молодежном театре, где заслуженная артистка РСФСР служила с 1945 по 2003 год, подтвердили ее смерть. Причина случившегося не уточняется. Новожиловой было 98 лет, пишет Lenta.ru .

Она вела на Всесоюзном радио программы «С добрым утром!» и «Пионерская зорька». Снималась в фильмах «Такая короткая долгая жизнь», «Белая лошадь — горе не мое», «Пушкинские сказки», «Слезы капали» и «Сообщница». Кроме того, Новожилова озвучивала такие картины, как «Конек-Горбунок», «Остров ошибок», «Двенадцать месяцев», «Дюймовочка», «Муравьишка-хвастунишка» и «Чудесный колокольчик». В 2002 году ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.