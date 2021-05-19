Друг Кэти Перри и Орландо Блума проговорился, что звезды тайно сыграли свадьбу

К слову, о том, что парочка связала себя узами брака, впервые заговорили еще в марте. Папарацци удалось запечатлеть влюбленных с обручальными кольцами на пальцах. Правда, комментировать приятное событие артисты не стали, а на светские мероприятия предпочитают приходить без украшений, пишет Starhit.ru.

Напомним, что Орландо ранее был женат на модели Миранде Керр, которая подарила ему сына Флинна. Долго их союз не продержался, уже через два года после появления ребенка, супруги подали на развод. Расставание прошло на мирной ноте ради благополучия наследника. «Мы любим друг друга. Мы семья. Мы будем частью друг друга до конца нашей жизни», — говорила Керр.

Отношения с Перри завязались у актера в 2016-м. Роман был бурным и протекал у всех на глазах, однако отношения просуществовали лишь год. Говорят, Блум попросту стал изменять возлюбленной, а та не стала терпеть предательство. Тем не менее, они поддерживали приятельское общение. Фанаты уверена: именно это помогло звездам вновь воссоединиться.