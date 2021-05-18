«Посадил меня на колени»: экс-участница группы "ВИА Гра" обвинила Меладзе в домогательствах

Татьяна пришла в группу «ВИА Гра» в 23 года. Меладзе ей показался интеллигентным и воспитанным человеком, но однажды после начала сотрудничества он попросил ее раздеться до белья, так как хотел посмотреть на ее фигуру. Далее последовало совсем не отеческое объятие, пишет RUS.TVNET.lv.

Найник снялась в клипе, гастролировала, но продюсер был ей не доволен. Как-то он вызвал Татьяну к себе, чтобы высказать претензии.

«Он посадил меня на колени. Схватил за нижнюю часть бедра. Меня скукожило. Руки его ходили по мне. В итоге я спрыгнула с его коленей и убежала», - рассказала певица.