«Посадил меня на колени»: экс-участница группы "ВИА Гра" обвинила Меладзе в домогательствах
Экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник в эфире программы «Звезды сошлись» обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах.
Экс-участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник в эфире программы «Звезды сошлись» обвинила продюсера Константина Меладзе в домогательствах.
Татьяна пришла в группу «ВИА Гра» в 23 года. Меладзе ей показался интеллигентным и воспитанным человеком, но однажды после начала сотрудничества он попросил ее раздеться до белья, так как хотел посмотреть на ее фигуру. Далее последовало совсем не отеческое объятие, пишет RUS.TVNET.lv.
Найник снялась в клипе, гастролировала, но продюсер был ей не доволен. Как-то он вызвал Татьяну к себе, чтобы высказать претензии.
«Он посадил меня на колени. Схватил за нижнюю часть бедра. Меня скукожило. Руки его ходили по мне. В итоге я спрыгнула с его коленей и убежала», - рассказала певица.
Напомним, ранее певица Ани Лорак рассказала, что продюсер Константин Меладзе якобы намекал ей на нерабочие отношения в обмен на продвижение музыкальной карьеры. После она объяснила, что ее слова не так поняли. Позже в домогательствах со стороны продюсера призналась украинская артистка Оля Полякова.