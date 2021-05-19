Решили взять в прокат Bolt Drive, но на лобовом стекле уже красуется штраф — кто его оплатит?

Что делать, если вы хотите взять в прокат машину, но на лобовом стекле уже лежит штраф? Кто его оплатит? Комментирует пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс.
Новая услуга по аренде автомобилей Bolt Drive стала популярной. Но иногда можно заметить, что на лобовом стекле некоторых машин уже красуются штрафы. Кто за них отвечает?
Что делать, если вы хотите взять в прокат машину, но на лобовом стекле уже лежит штраф? Кто его оплатит? Комментирует пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс:
«В большинстве случает наши клиенты — примерные водители и соблюдают правила. Некоторые получили штрафы за парковку, но таких мало.
За штрафы и нарушения правил отвечает клиент. Парковка в специально отведенный для Bolt Drive зоне в Таллинне бесплатна. Если во время аренды вы паркуетесь на платную парковку, то платите сами, так же, как и с личным автомобилем.
Но даже на специальной стоянке не стоит забывать о правилах дорожного движения. Так, машина на фото была запаркована в Копли на стоянке для Bolt Drive, но в зоне запрещающей остановку или стоянку. Также надо учитывать, что автомобиль не должен мешать движению или пешеходам. Если у клиента возникли вопросы, он всегда может обратиться в нашу службу поддержки».
Что делать со штрафом?
«Если следующий клиент обнаружит штраф, то мы просим его сделать фото, послать на адрес tallinn@bolt.eu и оставить квитанцию в машине, например, положить ее в бардачок», - сказала пресс-секретарь.