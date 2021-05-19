Решили взять в прокат Bolt Drive, но на лобовом стекле уже красуется штраф — кто его оплатит?

Что делать, если вы хотите взять в прокат машину, но на лобовом стекле уже лежит штраф? Кто его оплатит? Комментирует пресс-секретарь Bolt Кристийн Йетс:

«В большинстве случает наши клиенты — примерные водители и соблюдают правила. Некоторые получили штрафы за парковку, но таких мало.

За штрафы и нарушения правил отвечает клиент. Парковка в специально отведенный для Bolt Drive зоне в Таллинне бесплатна. Если во время аренды вы паркуетесь на платную парковку, то платите сами, так же, как и с личным автомобилем.

Но даже на специальной стоянке не стоит забывать о правилах дорожного движения. Так, машина на фото была запаркована в Копли на стоянке для Bolt Drive, но в зоне запрещающей остановку или стоянку. Также надо учитывать, что автомобиль не должен мешать движению или пешеходам. Если у клиента возникли вопросы, он всегда может обратиться в нашу службу поддержки».

ФОТО: Lugeja fotod

Что делать со штрафом?