«Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей»: депутат Милонов о «Евровидении»

«Да ее выставят в качестве пугала и позора России, чтобы люди могли насмехаться над нашей страной, чтобы показать всему миру, что в России тоже есть фрики», — сказал Милонов, пишет Lenta.ru.

Как уточнили в Федеральном агентстве новостей, в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Милонов добавил, что, по его мнению, Manizha не умеет петь и поэтому не может называть себя артисткой. Также парламентарий выразил сомнение относительно того, может ли она причислять себя к «российским певицам».

Депутат сравнил Manizha с израильской исполнительницей Нетой Барзилай, которая победила на песенном конкурсе в 2018 году.

«Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей. Тем более сейчас самые низкие рейтинги», — отметил Милонов.