Ср, 19.05.2021
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«Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей»: депутат Милонов о «Евровидении»

Виталий Милонов ФОТО: Shamukov Ruslan/ITAR-TASS

Депутат Государственной думы, член комитета по международным делам Виталий Милонов уверен, что выступление певицы Manizha (Манижа Сангин) на «Евровидении» является «позором России» и вызовет насмешки среди зрителей. Его слова приводит URA.RU в своем Telegram-канале.
 

«Да ее выставят в качестве пугала и позора России, чтобы люди могли насмехаться над нашей страной, чтобы показать всему миру, что в России тоже есть фрики», — сказал Милонов, пишет Lenta.ru.

Как уточнили в Федеральном агентстве новостей, в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Милонов добавил, что, по его мнению, Manizha не умеет петь и поэтому не может называть себя артисткой. Также парламентарий выразил сомнение относительно того, может ли она причислять себя к «российским певицам».

Депутат сравнил Manizha с израильской исполнительницей Нетой Барзилай, которая победила на песенном конкурсе в 2018 году.

«Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей. Тем более сейчас самые низкие рейтинги», — отметил Милонов.

Ранее историк моды и телеведущий Александр Васильев разглядел в образе Manizha на «Евровидении» агрессивный посыл. Манера выступления артистки чересчур напориста, а громкий топот ногами во время исполнения песни символизирует Россию, считает он.

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