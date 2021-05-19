«Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей»: депутат Милонов о «Евровидении»

«Да ее выставят в качестве пугала и позора России, чтобы люди могли насмехаться над нашей страной, чтобы показать всему миру, что в России тоже есть фрики», — сказал Милонов, пишет Lenta.ru.
Как уточнили в Федеральном агентстве новостей, в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» Милонов добавил, что, по его мнению, Manizha не умеет петь и поэтому не может называть себя артисткой. Также парламентарий выразил сомнение относительно того, может ли она причислять себя к «российским певицам».
Депутат сравнил Manizha с израильской исполнительницей Нетой Барзилай, которая победила на песенном конкурсе в 2018 году.
«Ужасная жаба из Израиля победила два года назад — то же самое и с Манижей. Тем более сейчас самые низкие рейтинги», — отметил Милонов.
Ранее историк моды и телеведущий Александр Васильев разглядел в образе Manizha на «Евровидении» агрессивный посыл. Манера выступления артистки чересчур напориста, а громкий топот ногами во время исполнения песни символизирует Россию, считает он.