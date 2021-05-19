Люди этих трех знаков зодиака особенно злопамятны

Овен. Если чувства людей-овнов оказываются задетыми, успокоиться они смогут далеко не скоро. Данный знак зодиака склонен испытывать невероятно сильное разочарования, если сочтет, что его предали или нанесли душевную травму. Овен – один из самых злопамятных астрологических знаков, он может все припомнить и «предъявить счет», когда кажется, что случившееся уже давно позабыто и о каких-то обидах не может быть речи, пишет Medikforum.ru.

Скорпион. Он может казаться неэмоциональным, но это отнюдь не значит, что «скорпион» бесчувственный. Напротив, его чувствительность может быть болезненной, что становится заметно, стоит обидеть его не тем словом. От людей из непосредственного окружения «скорпионы» ждут безоговорочной преданности, и сильно переживают, если те принимают решения, не соответствующие их представлениям о норме. Часто может требоваться много времени, чтобы вернуть расположение и доверие этого знака зодиака.