Звездный нумеролог предсказала место Манижи на «Евровидении»

Она рассказала порталу KP.RU, что 14 – 22 мая Манижу ждет полоса спада, но это не значит, что артистку ждет провал, пишет TopNews.ru.

По словам предсказательницы, певица попадет в тройку победителей, т.к. в характере Манижи есть здоровый авантюризм. Также нумеролог сообщила, что девушка привыкла ставить цели, не превышающие ее возможностей.

Если в финал конкурса Манижа выйдет с уверенностью в себе, ее ждет победа, считает Кузденбаева.

"Она все-таки войдёт в тройку победителей", – заявила нумеролог.

По ее словам, девушка с датой рождения 8 июля 1991 года, должна была блистать на сцене, т.к. носит знак "артистизма и известности".

Впрочем, есть у звезды и недостатки – непрактичность, ленца и любовь тратить все заработанное. Зато она отличный друг, считает эксперт.