Ср, 19.05.2021
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Звездный нумеролог предсказала место Манижи на «Евровидении»

Manizha (Russia) during the first dress rehearsal of the first semifinal of the Eurovision Song Contest 2021 at Ahoy arena in Rotterdam, Netherlands. Featuring: Manizha Where: Rotterdam, The Netherlands When: 17 May 2021 Credit: Dutch Press Photo/Cover Images **NOT AVAILABLE FOR PUBLICATION IN THE NETHERLANDS** ФОТО: /Dutch Press Photo/Cover Images

Нумеролог Клара Кузденбаева, известная тем, что предсказала третье место Сергея Лазарева на «Евровидении», а также напророчила Полине Гагариной выход в тройку лидеров музыкального турнира, сделал прогноз на будущее действующей российской представительницы на конкурсе – певицы Манижи.

Она рассказала порталу KP.RU, что 14 – 22 мая Манижу ждет полоса спада, но это не значит, что артистку ждет провал, пишет TopNews.ru.

По словам предсказательницы, певица попадет в тройку победителей, т.к. в характере Манижи есть здоровый авантюризм. Также нумеролог сообщила, что девушка привыкла ставить цели, не превышающие ее возможностей.

Если в финал конкурса Манижа выйдет с уверенностью в себе, ее ждет победа, считает Кузденбаева.

"Она все-таки войдёт в тройку победителей", – заявила нумеролог.

По ее словам, девушка с датой рождения 8 июля 1991 года, должна была блистать на сцене, т.к. носит знак "артистизма и известности".

Впрочем, есть у звезды и недостатки – непрактичность, ленца и любовь тратить все заработанное. Зато она отличный друг, считает эксперт.

"У нее в судьбе написано женское счастье", – добавила Кузденбаева.

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