Несовместимо с браком: дочь Немцова объявила о разводе спустя два месяца после венчания

Дина написала в Instagram пост-исповедь о том, что для разрыва были серьёзные причины и она осталась сильно разочарована. По словам девушки, она обнаружила вещи, несовместимые с браком. Однако не стала раскрывать, что именно ее возмутило в поведении партнёра, с которым у них теперь «нейтральные отношения».

«Осознание глубины причин развода медленно в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моём понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить», - пишет Дина Немцова.

Дина заявила, что развод не стал для нее трагедией. Она устала «быть хорошей для всех» и теперь просто хочет быть счастливой. Девушка призналась, что верила в одну любовь на всю жизнь, но теперь изменила свои взгляды и надеется, что встретит нового избранника. «Идеальной, удобной, покорной Дины больше нет. Есть свободная, уверенная в себе, сильная и при этом добрая Дина, которая умеет постоять за себя и свои интересы», — отметила Немцова.

«То, что ранило меня больше всего в этой истории, — это то, что я правда хотела как лучше. Я была той самой «дочерью маминой подруги», которая всё сделала правильно и была «хорошим примером». Я искренне верила в одну любовь на всю жизнь. И очень страшно обжигаться и разочаровываться, когда ты всё делала правильно и надеялась, что это защитит от боли. <...> Я очень разочарована. Но именно в такие периоды жизни в нас что-то меняется, и чаще всего в лучшую сторону», - поведала Дина.