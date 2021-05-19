Глаз не отвести: фото 16-летней внучки Иосифа Кобзона восхитило всех
Девушка собирает массу хвалебных откликов, сообщает Topnews.
Девушка собирает массу хвалебных откликов, сообщает Topnews.
Арнелла-Мари – наследница покойного Иосифа Кобзона. Младшая дочь Натальи Раппопорт-Кобзон не светится на столичных вечеринках, она скрывается от журналистов и не страдает звездной болезнью.
Нечасто внучка Кобзона публикует и фотографии в соцсетях. В Instagram у нее всего 13 фотографий. Первый снимок Арнеллы-Мари появился в Сети еще летом 2019 года. За два года у нее так и не проснулась страсть к селфи.
Но и немногочисленные фото внучки Кобзона завалены массой хвалебных отзывов. Так, много откликов под фото девушки на фоне высотки в Москве. Причем многие отзывы на английском языке.
«Буду смотреть и любоваться», «Нереальная», «Ангел», «Шикарная», «Потрясающе красивая девушка. Глаз не оторвать», «Искренне желаю вам успехов», – пишут комментаторы.
Напомним, Иосиф Кобзон скончался после онкологического заболевания в 2018 года. У него осталось семеро внуков.