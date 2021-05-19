Глаз не отвести: фото 16-летней внучки Иосифа Кобзона восхитило всех

Юная внучка Иосифа Кобзона в свои 16 лет произвела фурор в соцсетях. Девушка недавно прилетела из Испании на родину и уже получила армию фанатов. Все благодаря своей миловидной внешности.

Арнелла-Мари – наследница покойного Иосифа Кобзона. Младшая дочь Натальи Раппопорт-Кобзон не светится на столичных вечеринках, она скрывается от журналистов и не страдает звездной болезнью.

Нечасто внучка Кобзона публикует и фотографии в соцсетях. В Instagram у нее всего 13 фотографий. Первый снимок Арнеллы-Мари появился в Сети еще летом 2019 года. За два года у нее так и не проснулась страсть к селфи.

Но и немногочисленные фото внучки Кобзона завалены массой хвалебных отзывов. Так, много откликов под фото девушки на фоне высотки в Москве. Причем многие отзывы на английском языке.

«Буду смотреть и любоваться», «Нереальная», «Ангел», «Шикарная», «Потрясающе красивая девушка. Глаз не оторвать», «Искренне желаю вам успехов», – пишут комментаторы. 2