Ей было всего лишь 53: умерла легендарная Мальвина из «Приключений Буратино»

О смерти знаменитости сообщил в социальной сети ее супруг, актер и журналист Алексей Войтюк.

«Сегодня не стало нашей Танюши…» — подписал он пост.

Пост в ФОТО: Facebook

По предварительной информации, у Проценко три года назад диагностировали онкологию. Звезде детского советского кино и «самой красивой девочке с голубыми волосами» было 53 года.