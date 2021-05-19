Любимый автор песен российских звезд Владимир Адаричев: как завоевать популярность и прославиться?

На этой неделе стартовал ежегодный музыкальный конкурс Евровидение-2021 в Роттердаме. Эстонию в нем представляет талантливый исполнитель Уку Сувисте, пожелаем ему удачи! От России на конкурс в Роттердам поехала самобыная артистка Манижа и уже сумела пройти в финал.

В разгар отбора участников конкурса песни для финала Евровидения 2021 интересно пообщаться в человеком, который напрямую знает, что такое песня и как она рождается!

- Владимир, в какой момент к вам пришло осознание того, что вы хотите заниматься музыкой?

- Это произошло в классе 9-м, когда мне было 15 лет. В нашей 12-й средней школе был вокально-инструментальный ансамбль, музыкальным руководителем которого был учитель пения Юрий Васильевич Петров. Однажды я набрался смелости и пришел на одну из репетиций, а через месяц на каком-то из школьных праздников в актовом зале в составе группы я исполнил свою первую песню. Ну, и всё пошло и поехало, до сих пор не остановиться...

- Что вас вдохновляет на написание музыки ?

- Что угодно, каждый раз уникален... Вдохновить может фрагмент фильма или какая то прочитанная строчка, или даже словосочетание...

- Вам нравится то, что сейчас происходит в поп-индустрии? Как вы относитесь к так называемой «новой школе»?

- Да, мне нравится. Я хорошо отношусь как к новой школе, так и к старой.

- Пользуетесь ли вы приложением Tik-Tok? Возможно ли в современных реалиях выходцам из этой платформы стать востребованными артистами за ее пределами?

- Планирую в скором времени завести аккаунт в Tik-Tok. Да, конечно, возможно, примером служит Даня Милохин.

- В 2020 году от России на Евровидение должны были поехать Little Big, но конкурс отменили. В этом году конкурс состоится, и представлять Россию будет Манижа, нравится ли вам еее песня «Russian woman», с которой она будет выступать? Каковы шансы занять высокое место? Чьи шансы выиграть конкурс были выше: Little Big или Манижа?

- Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Могу сказать, что в первую очередь болею за своего друга - Уку Сувисте, а Маниже также желаю высокого места.

- За последние несколько лет в музыкальной индустрии Эстонии произошел рост популярности местных артистов. Появились новые исполнители в лице Gameboy Tetris и nublu. Слышали ли вы их музыку?

- Да, мне очень нравится их трек и клип «Für Oksana». Талантливо и прикольно.

- Почему сейчас стать артистом стало гораздо проще, чем 20 лет назад? Дело в доступности платформ для реализации, или в чеем-то еще?- Конечно, в доступности платформ.

- Как вы думаете, время продюсерских центров ушло?

- Нет. Сейчас время и того, и другого, и третьего

- Какой совет вы бы дали начинающему поколению?