Ср, 19.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Выступление Манижи стало самым популярным в YouTube «Евровидения»

Манижа на "Евровидении-2021" ФОТО: /Dutch Press Photo/Cover Images

Выступление певицы Manizha в полуфинале «Евровидения» набрало миллион просмотров и стало самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса. Ролик также получил 92 тысячи лайков пользователей. Успех представительницы от России Манижы Сангин (настоящее имя исполнительницы — Прим. ред.) стал полноправной и оправданной заявкой на победу в финале, пишет Пятый канал.

Феминистский манифест Манижи — песня «Russian Woman» («Русская женщина») — был тепло принят публикой и прессой и моментально вырвался в лидеры среди всех номеров Первого полуфинала вокального соревнования.

Стоит отметить, что еще на этапе Национального отбора видео конкурсантки из России стало самым популярным среди всех песен-участников 2021 года. Оно набрало 11 миллионов просмотров.

«Евровидение -2021» проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На традиционном дефиле в преддверии конкурса Манижа Сангин появилась в красном комбинезоне и стилизованном кокошнике. Поет она тоже по-русски. Выбор артистки с таджикскими корнями для участия от РФ вызвал много споров в сети, но исполнительница доказала — сомнения были напрасными.

По итогам полуфинала Manizha получила путевку в финал. Публика с нетерпением ждет решающего состязания, которое состоится 22 мая. Кроме победителей двух полуфиналов, к участникам конкурса присоединятся представители Нидерландов, Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании.

НАВЕРХ
Back