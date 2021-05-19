Выступление Манижи стало самым популярным в YouTube «Евровидения»

Феминистский манифест Манижи — песня «Russian Woman» («Русская женщина») — был тепло принят публикой и прессой и моментально вырвался в лидеры среди всех номеров Первого полуфинала вокального соревнования.

Стоит отметить, что еще на этапе Национального отбора видео конкурсантки из России стало самым популярным среди всех песен-участников 2021 года. Оно набрало 11 миллионов просмотров.

«Евровидение -2021» проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. На традиционном дефиле в преддверии конкурса Манижа Сангин появилась в красном комбинезоне и стилизованном кокошнике. Поет она тоже по-русски. Выбор артистки с таджикскими корнями для участия от РФ вызвал много споров в сети, но исполнительница доказала — сомнения были напрасными.