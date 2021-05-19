ТОП-5 самых сексуальных образов первого полуфинала Евровидения-2021

Элена Цагрину, Кипр

Элина Цагрину ФОТО: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA

На родине Элены разгорелся настоящий скандал из-за песни El Diablo, которую она якобы посвятила дьяволу. Местная церковь требовала «не богохульствовать» и «сменить композицию», пока не поздно. Но это они еще образ не видели, который Цагрину подобрала для выступления. Чертовски сексуально, так сказать.

Albina, Хорватия

Albina ФОТО: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA

В отличии от киприотки, хорватская исполнительница решила порадовать не только зрителей мужского пола. Поэтому сама нарядилась в костюм с обнаженными ягодицами и своему балету заказала похожие.

Efendi, Азербайджан

Эфенди ФОТО: ROBIN VAN LONKHUIJSEN/EPA

Соблазнительными вырезами и полупрозрачными тканями взяла и участница «Евровидения» от Азербайджана. Она предпочла черный бархат серебру, которое выбрали конкурентки. «Попытайся устоять» поет Efendi, и спорить с ней действительно сложно.

Montaigne, Австралия

Montaigne ФОТО: JESS GLEESON / HANDOUT/EPA

Карантинные ограничения не позволили Montaigne выступить на сцене европейского конкурса, поэтому в эфире показали запись ее номера. Она надела волнующий латексный костюм, но снизила градус сексуальности яркой прической. Необычно, вот только песню зрители не оценили.

Эден Алене, Израиль

Эден Алене ФОТО: SANDER KONING / POOL/EPA