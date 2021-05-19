Арена в Стокгольме теперь носит имя покойного Avicii: он был бы невероятно горд!

Новость сообщил отец Avicii в среду. 20 апреля исполнилось три года со дня смерти всемирно известного диджея. Крытая арена Стокгольма до этого момента называлась Ericsson Globe, а до 2009 года она носила имя Stockholm Globe Arena.
Это была важная веха в карьере Тима, когда он играл здесь девять лет назад. Он был бы чрезвычайно горд, что это современное культовое здание носит его имя,
- пишет Клас Берглинг, отец Avicii.
Тим Берглинг, более известный во всем мире как диджей Avicii, скончался 20 апреля 2018 года в возрасте 28-и лет. Avicii страдал от острого панкреатита, отчасти из-за чрезмерного употребления алкоголя. После удаления желчного пузыря и аппендикса в 2014 году он отменил ряд выступлений, чтобы выздороветь, а в 2016 году объявил об окончании музыкальной карьеры, пишет Associated Press.
Лауреат премии "Грэмми" Avicii покорил любителей музыки по всему миру. Avicii почти всегда был главным гостем на фестивалях. Среди хитов его сочинения и исполнения такие песни, как «Levels», «Wake Me Up», «Hey Brother» и «Waiting For Love».