Арена в Стокгольме теперь носит имя покойного Avicii: он был бы невероятно горд!

Новость сообщил отец Avicii в среду. 20 апреля исполнилось три года со дня смерти всемирно известного диджея. Крытая арена Стокгольма до этого момента называлась Ericsson Globe, а до 2009 года она носила имя Stockholm Globe Arena.

Это была важная веха в карьере Тима, когда он играл здесь девять лет назад. Он был бы чрезвычайно горд, что это современное культовое здание носит его имя, 2

- пишет Клас Берглинг, отец Avicii.

Тим Берглинг, более известный во всем мире как диджей Avicii, скончался 20 апреля 2018 года в возрасте 28-и лет. Avicii страдал от острого панкреатита, отчасти из-за чрезмерного употребления алкоголя. После удаления желчного пузыря и аппендикса в 2014 году он отменил ряд выступлений, чтобы выздороветь, а в 2016 году объявил об окончании музыкальной карьеры, пишет Associated Press.