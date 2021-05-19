Ратаковски в маленьком бикини попала под подозрение, что она не рожала два месяца назад
Модель показала на себе целую коллекцию купальников своего бренда, чтобы напомнить фанатам, за что они ее так любят, пишет Лайф.
Модель показала на себе целую коллекцию купальников своего бренда, чтобы напомнить фанатам, за что они ее так любят, пишет Лайф.
Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски всегда поражала подписчиков плоским животом со стальным прессом и подтянутыми ногами. Однако после беременности кумира поклонники не ждали увидеть всё это так скоро. Эмили родила всего два месяца назад, но уже смогла прийти в форму. И хоть в сториз она часто жалуется, что ее раздражают растяжки и лишняя кожа, фанаты изучили ее фото с лупой и не нашли ничего.
На новых снимках Эмили предстала в купальниках коллекции собственного бренда Inamorata, чтобы напомнить о самом популярном комплекте. Модель позировала в двух локациях — на крыше и в комнате, демонстрируя фотографу самые удачные ракурсы. К бикини разных оттенков девушка добавила золотые украшения, а от макияжа отказалась, чтобы не отвлекать на него подписчиков.
Однако внимание тех и так было сосредоточено вовсе не на нарядах Эмили, а на ее фигуре. Они недоумевали, как модели удалось всего за пару месяцев вернуть себе прежнюю форму. И пусть ее пресс не был таким выдающимся, как раньше, но еёеживот всё равно не выглядел как будто после беременности. Так рожала или нет?