Ратаковски в маленьком бикини попала под подозрение, что она не рожала два месяца назад

Однако внимание тех и так было сосредоточено вовсе не на нарядах Эмили, а на ее фигуре. Они недоумевали, как модели удалось всего за пару месяцев вернуть себе прежнюю форму. И пусть ее пресс не был таким выдающимся, как раньше, но еёеживот всё равно не выглядел как будто после беременности. Так рожала или нет?