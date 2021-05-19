Ср, 19.05.2021
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Ратаковски в маленьком бикини попала под подозрение, что она не рожала два месяца назад

Эмили Ратаковски ФОТО: PA/PA

Модель показала на себе целую коллекцию купальников своего бренда, чтобы напомнить фанатам, за что они ее так любят, пишет Лайф.

Популярная 29-летняя модель Эмили Ратаковски всегда поражала подписчиков плоским животом со стальным прессом и подтянутыми ногами. Однако после беременности кумира поклонники не ждали увидеть всё это так скоро. Эмили родила всего два месяца назад, но уже смогла прийти в форму. И хоть в сториз она часто жалуется, что ее раздражают растяжки и лишняя кожа, фанаты изучили ее фото с лупой и не нашли ничего.

На новых снимках Эмили предстала в купальниках коллекции собственного бренда Inamorata, чтобы напомнить о самом популярном комплекте. Модель позировала в двух локациях — на крыше и в комнате, демонстрируя фотографу самые удачные ракурсы. К бикини разных оттенков девушка добавила золотые украшения, а от макияжа отказалась, чтобы не отвлекать на него подписчиков.

Однако внимание тех и так было сосредоточено вовсе не на нарядах Эмили, а на ее фигуре. Они недоумевали, как модели удалось всего за пару месяцев вернуть себе прежнюю форму. И пусть ее пресс не был таким выдающимся, как раньше, но еёеживот всё равно не выглядел как будто после беременности. Так рожала или нет?

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