Еще одна потеря: умер щенок королевы Елизаветы II, которого ей подарили накануне смерти принца Филиппа

Королева Елизавета со своими собаками породы корги, 1973 год. ФОТО: PA/AP

Как сообщает The Sun, щенок по имени Фергус был одним из двух щенков породы дорги (смесь таксы и корги), которых королеве подарил ее 61-летний сын принц Эндрю, чтобы поддержать ее во время болезни принца Филиппа. Песик получил кличку Фергус в честь дяди королевы, капитана Фергуса Боуз-Лайона, который умер в 1915 году во время Первой мировой войны.

В итоге, когда принц Филипп ушел из жизни в апреле этого года, именно собачки подбадривали Елизавету II.

При этом, еще около десяти лет назад у королевы было целых 14 собак различных пород. Сейчас у нее осталось лишь два – новый щенок по кличке Мик и дорги Кэнди.