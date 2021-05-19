ТОП-5 смертей знаменитостей, которые предсказала Ванга

Джон Кеннеди

О покушении на 35-го президента США Ванга предупредила за четыре месяца до трагического происшествия. Несмотря на усиление охраны, избежать гибели государственного лидера не удалось. Джон Фицджеральд Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года в Далласе Ли Харви Освальдом.

Джон Ф. Кеннеди ФОТО: Caters News Agency/Scanpix

Принцесса Диана

Ванга предсказала гибель монаршей особы во время трансляции брачной церемонии принцессы Дианы и принца Чарльза.

— заявила тогда ясновидящая

Так и произошло. Диана погибла в автокатастрофе 31 августа 1997 года.

Принцесса Диана ФОТО: John Stillwell / PA Wire/PA Images

Индира Ганди

За 15 лет до покушения на премьер-министра Индии и дочери Махатмы Ганди — Индиры Ганди — Ванга предвидела ее смерть.

Платье. Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне желто-оранжевое платье, 8

— звучало предсказание.

В день убийства — 31 октября 1984 года — на Индире было сари шафранового цвета, под которое она не надела бронежилет. Ее убили собственные телохранители, когда та направлялась в Нью-Дели на встречу с английским писателем и актером Петром Устиновым. Восемь выстрелов поразили жизненно важные органы политика.

Индира Ганди ФОТО: Cultura.biografieonline.it

Никола Шипковенски

Болгарский психиатр Никола Шипковенски, который стал автором документального фильма «Феномен», хотел изучить мозг Ванги после ее смерти. Прорицательница заявила, что у него ничего не выйдет, потому что он умрет раньше нее. Ученый скончался 8 апреля 1976 — за 20 лет до смерти ясновидящей.

Собственная смерть

Когда Ванга комментировала будущую гибель принцессы Дианы, предсказательница назвала и дату своей смерти. Она заявила, что сама умрет за год до этого события, а принцесса увидит ее смерть.

Она услышит о моей смерти, но мы умрем вместе, 8

— предвещала Ванга.