Почему после еды всегда хочется сладкого: причина вас удивит

Когда сидишь на диете с вареной грудкой и овощами, кажется, что одна-две конфетки в качестве вознаграждения никак не навредят фигуре. И уж тем более, как обойтись без привычного десерта после обеда? Оказалось, наша тяга к сладкому имеет вполне логическое объяснение и ее легко можно побороть.

— Главная причина, почему хочется сладкого после еды — это обезвоживание. Возможно, вы пили мало воды до приема пищи. Либо пища была сухая, слишком соленая, что привело к жажде. Обезвоживание также происходит, если мы едим еду с повышенным содержанием белка или жира.

После такого обеда организм направляет воду в кишечник и пищеварительный секрет, чтобы разбавить пищеварительные соки. При этом клетки организма, страдая от нехватки воды, подают сигнал в мозг. Однако человек неправильно считывает эти сигналы и ошибочно принимает жажду как тягу к сладкому. Ведь, как правило, ощущение жажды и голода зарождаются одновременно и являются результатом низкого уровня энергии. Поэтому мы часто путаем эти потребности и едим даже когда организм требует влаги.

Совет 1: чтобы легче отказаться от десерта, пейте больше воды в течение дня и за полчаса до каждого приема пищи. 1

Еще одна причина, почему хочется сладкого — слабая концентрация желудочного сока на фоне плотного обеда. Пища просто «встала» в желудке, хочется чего-то кислого, чтобы облегчить пищеварение. Вот только мозг выдает из «пищевой памяти» варианты сладких и кисло-сладких фруктов, некоторые из которых содержат приличное количество сахара.

Совет 2: при пониженной кислотности добавляйте в пищу лимонный сок, яблочный уксус, кислые ягоды, гранат, грейпфрутовый сок. 1

Если же вы по-прежнему не в силах отказаться от сладкого, переходите на правильные пищевые привычки постепенно, тем более, что они формируются в среднем за три недели. Пейте чай с одной ложкой сахара, а не с двумя, а потом попробуйте и вовсе отказаться от сладкого чая. Постепенно сокращайте количество десертов в рационе. Откажитесь от сладкого во второй половине дня.