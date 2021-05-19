Инфекционист объяснил отличие аллергии от коронавируса

Он отметил, что при схожести симптомов, аллергия в большей степени характеризуется выраженными респираторными проявлениями.

И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром. Отличий, конечно же, немало: при коронавирусной инфекции чаще встречается и более выражен интоксикационный синдром, чем респираторные проявления, 4

— пояснил инфекционист.

Он добавил, что при аллергозе умеренно проявляется или даже отсутствует интоксикация, сильная слабость и быстрая утомляемость.

Самым специфичным фактом сезонной аллергии Поздняков считает появление «стереотипных симптомов в одно и то же время года». При этом для постановки точного диагноза не обойтись без врача и некоторых лабораторных исследований, тем более, что даже врач не всегда способен отличить аллергическое заболевание от других, подчеркнул инфекционист.